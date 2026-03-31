Donald Trump afirma que la guerra contra Irán no durará ‘mucho más tiempo’

NUEVA YORK.- Mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reveló que visitó en secreto las tropas de Estados Unidos, quienes le solicitaron más bombas, el presidente, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán no durará mucho.

De acuerdo a Hegseth visitó el sábado pasado a las tropas desplegadas en Oriente Medio en el conflicto contra Irán y que los soldados le hicieron varias peticiones.

TE PUEDE INTERESAR: ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY

“Tuve la oportunidad de ser testigo de lo mejor de Estados Unidos. Vi a guerreros, hermandad de hombres y mujeres, guerreros todos en servicio activo -de la guardia o la reserva- y unidos por su amor y propósito compartido y compromiso con la misión”, indicó Hegseth.

Hegseth reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses están avanzando en sus objetivos militares y degradando la capacidad de Irán de usar su arsenal de misiles

Por su parte el mandatario aclaró que a Estados Unidos le “queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede”.

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, Trump opinó que “se abrirá automáticamente”.

“(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente”, subrayó.

Cabe destacar que Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han cantado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

EL presidente de EU reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica “si no se llega pronto a un acuerdo”.

.