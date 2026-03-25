ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY

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Internacional
/ 25 marzo 2026
    ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY
    Fue a mediados del año pasado que hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos. ESPECIAL.
EFE
por EFE

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Según las denuncias, se han observado a los migrantes compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas

NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irá a juicio el próximo mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, que han sido calificadas como “inhumanas” por activistas.

El juicio, que comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York, es en respuesta a una demanda presentada el pasado agosto por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que se les negó el acceso a un abogado, de acuerdo con el diario digital The City.

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Según la demanda, la agencia federal violó la Primera Enmienda de la Constitución al no darles acceso a un abogado, así como la Quinta Enmienda porque fueron sometidos a “condiciones de confinamiento punitivas” sin el debido proceso.

Muchos inmigrantes han sido detenidos cuando han acudido a sus citas en la corte de inmigración o a un trámite relacionado con su estatus legal, y posteriormente trasladados a una oficina de ICE en el 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga varias agencias del Gobierno federal.

Un vídeo dado a conocer en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a un grupo de personas hacinadas y durmiendo en el suelo.

ICE negó en varias ocasiones el acceso al edificio a congresistas pese a su derecho a visitar las instalaciones federales. El Departamento de Seguridad Nacional negó que la oficina fuera un centro de detención.

Tras los continuos arrestos, en agosto se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza. Poco después hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos.

En los meses transcurridos desde la orden del juez, defensores de los inmigrantes y abogados de la Administración del presidente Donald Trump han intercambiado información durante el proceso de recopilación de pruebas, tomando declaración a altos funcionarios del ICE y solicitando registros sobre los inmigrantes detenidos, de acuerdo con The City.

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