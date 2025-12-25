Donald Trump confirma ataques contra ISIS en Nigeria durante Navidad

Internacional
/ 25 diciembre 2025
    Donald Trump confirma ataques contra ISIS en Nigeria durante Navidad
    Donald Trump confirma ataque contra el Estado Islámico en Nigeria. Archivo

El presidente de Estados Unidos deseó “FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”, aseveró tras el ataque contra el Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país lanzó numerosos ataques contra el grupo Estado Islámico en Nigeria, en una acción militar que, según él, responde a la masacre de cristianos perpetrada por esa organización en el noroeste del país africano.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la operación se realizó “bajo mi dirección como Comandante en Jefe” y describió los ataques como poderosos y letales contra lo que calificó de “escoria terrorista”, en referencia a los combatientes de ISIS presentes en Nigeria.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania ataca instalaciones de gas y petróleo rusas con misiles y drones en Navidad

El mandatario estadounidense también señaló que había advertido previamente a los grupos extremistas que, si no detenían la violencia contra cristianos inocentes, “se desataría un infierno”, frase que retomó para contextualizar la ofensiva militar lanzada en la víspera de Navidad.

Trump agregó en su publicación que la masacre de cristianos en la región había alcanzado niveles “nunca vistos en muchos años, incluso siglos”, y subrayó que Estados Unidos no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere.

Si bien el presidente detalló el tono y la justificación del operativo, no ofreció cifras concretas sobre los objetivos alcanzados, bajas o daños colaterales. Tampoco se han divulgado reportes independientes que confirmen el alcance de los ataques desde fuentes oficiales de Nigeria o de organizaciones humanitarias.

Los ataques estadounidenses en Nigeria marcan una escalada en la política exterior de la administración Trump en África Occidental, donde grupos afiliados al Estado Islámico y a Boko Haram han mantenido prolongados conflictos que incluyen asesinatos, desplazamientos de civiles y secuestros en esa región.

La operación se produce en un contexto de tensiones regionales y críticas internacionales: líderes y religiosos nigerianos han rechazado previamente acusaciones de genocidio en el norte del país y han insistido en que el fenómeno de violencia tiene causas complejas y múltiples, incluida la rivalidad por recursos y conflictos comunitarios.

Hasta el momento, el gobierno de Nigeria no ha emitido un comunicado oficial sobre la ofensiva estadounidense ni ha detallado si hubo coordinación previa con Washington para iniciar las acciones militares, aunque informes internacionales sugieren que las autoridades nigerianas habían sido informadas de los planes de respuesta ante la violencia extremista.

Temas


Guerras

Localizaciones


Nigeria

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp