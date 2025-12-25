Donald Trump confirma ataques contra ISIS en Nigeria durante Navidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país lanzó numerosos ataques contra el grupo Estado Islámico en Nigeria, en una acción militar que, según él, responde a la masacre de cristianos perpetrada por esa organización en el noroeste del país africano.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la operación se realizó “bajo mi dirección como Comandante en Jefe” y describió los ataques como poderosos y letales contra lo que calificó de “escoria terrorista”, en referencia a los combatientes de ISIS presentes en Nigeria.

El mandatario estadounidense también señaló que había advertido previamente a los grupos extremistas que, si no detenían la violencia contra cristianos inocentes, “se desataría un infierno”, frase que retomó para contextualizar la ofensiva militar lanzada en la víspera de Navidad.

Trump agregó en su publicación que la masacre de cristianos en la región había alcanzado niveles “nunca vistos en muchos años, incluso siglos”, y subrayó que Estados Unidos no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere.