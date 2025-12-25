Ucrania ataca instalaciones de gas y petróleo rusas con misiles y drones en Navidad

/ 25 diciembre 2025
    Ucrania ataca instalaciones de gas y petróleo rusas con misiles y drones en Navidad
Ucrania confirmó que los drones de largo alcance de fabricación local alcanzaron tanques de productos petrolíferos en el puerto ruso de Temryuk

Ucrania lanzó una serie de ataques con misiles británicos Storm Shadow y drones de largo alcance de fabricación nacional contra varias instalaciones rusas vinculadas a la producción de petróleo y gas, informó este jueves el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país, en el marco de una estrategia dirigida a debilitar una de las principales fuentes de ingresos de Moscú.

El operativo incluyó el uso de misiles de crucero Storm Shadow, de fabricación británica, que impactaron la refinería de Novoshakhtinsk, en la región rusa de Rostov, provocando múltiples explosiones, detalló la autoridad militar ucraniana en un comunicado difundido en redes sociales.

Esa refinería era uno de los mayores proveedores de productos petrolíferos del sur de Rusia y, de acuerdo con Kiev, suministraba gasóleo y combustible para aviones a las tropas rusas que participan en la guerra, lo que la convertía en un objetivo estratégico dentro del conflicto.

Además de la refinería, las fuerzas ucranianas dirigieron sus drones de largo alcance contra tanques de productos petrolíferos en el puerto de Temryuk, en la región de Krasnodar, y una planta de procesamiento de gas en Oremburgo, en el suroeste de Rusia, instalaciones situadas a más de 1,400 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Las autoridades regionales rusas confirmaron que al menos dos tanques de productos petrolíferos se incendiaron en el puerto de Temryuk tras el ataque con drones, y que las llamas cubrieron amplias áreas de almacenamiento; las declaraciones se difundieron a través de la aplicación Telegram de la sede operativa en Krasnodar.

Este tipo de operaciones forma parte de una táctica más amplia de Ucrania para presionar la economía rusa al interrumpir el flujo de combustibles esenciales que, según Kiev, financian directa y indirectamente el esfuerzo bélico de Moscú. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques contra infraestructura energética rusa, en coordinación con aliados occidentales.

La utilización de drones de fabricación local y misiles de largo alcance refleja la evolución de la capacidad ofensiva de Ucrania en el conflicto, que ha ido desplazando el centro de gravedad del combate a objetivos estratégicos más allá de las líneas del frente, aunque también ha suscitado advertencias sobre el riesgo de escalada.

Estos ataques se producen en medio de una continua presión diplomática internacional para buscar salidas negociadas al conflicto, así como de repetidos combates en otros frentes, incluidos ataques rusos contra infraestructura ucraniana y contra redes de energía, lo que mantiene tensos los esfuerzos de mediación entre Moscú y Kiev.

Guerra Rusia-Ucrania

Rusia

