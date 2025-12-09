Trump afirma que Europa está en decadencia y que sus líderes son débiles y están destruyendo sus países

Donald Trump describió a Europa como una región “en decadencia” y dirigida por líderes “débiles” en un duro ataque a muchos de los principales aliados de Estados Unidos en una entrevista recientemente publicada .

“Creo que son débiles”, dijo Trump a Dasha Burns de Politico el lunes en el último episodio del podcast “The Conversation”. “Pero también creo que quieren ser políticamente correctos”.

“Creo que no saben qué hacer”, añadió. “Europa no sabe qué hacer”.

Los comentarios de Trump llegaron días después de que la última estrategia de seguridad nacional de su administración advirtiera que Europa se encaminaba hacia una “eliminación de la civilización” debido a “actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, censura de la libertad de expresión y supresión de la oposición política, caída de las tasas de natalidad y pérdida de identidades nacionales y confianza en sí mismos”.

Esa declaración provocó escalofríos en muchos líderes europeos, algunos de los cuales, como el primer ministro polaco Donald Tusk, trataron de convencer al público estadounidense de que “Europa es su aliado más cercano, no su problema”.

El presentador Burns presionó a Trump para que respondiera a los líderes europeos que “están un poco asustados” por la retórica de la administración.

“Deberían estar asustados por lo que les están haciendo a sus países. Están destruyendo sus países”, replicó el presidente, añadiendo que “son gente que me cae bien”.

Me llevo bien con ellos. Tú lo sabes. Pero no pueden permitir que esto suceda, y llega a un punto en el que realmente no se puede corregir. Llegará un punto, y está muy cerca de ese punto, en el que ya no serán naciones fuertes.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, muchos líderes europeos han intentado cortejarlo con diversas formas de adulación y han cedido ante él en materia de política comercial para ganarse su favor.

En agosto, tras la cumbre de Trump en Alaska con el tirano ruso Vladimir Putin, seis líderes europeos y el jefe de la OTAN, el “susurrador de Trump”, Mark Rutte, viajaron a Washington para ayudar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a navegar su reunión con el presidente estadounidense.

La dramática exhibición aparentemente tenía como objetivo brindarle a Zelensky un respaldo crucial meses después de su explosivo encuentro con Trump en la Oficina Oval el 28 de febrero.

El lunes, los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido se reunieron con Zelensky en Londres para discutir las negociaciones en curso para poner fin a la brutal guerra que ha durado casi cuatro años, mientras el equipo de Trump ha presentado con frecuencia propuestas que los europeos temen que sean demasiado amigables con el Kremlin.

Aunque Trump se abstuvo en gran medida de criticar a países europeos específicos, se aseguró de elogiar a Hungría y Polonia por sus políticas de inmigración más estrictas.

“Simplemente creo que está haciendo un excelente trabajo en un sentido diferente en materia de inmigración”, dijo Trump sobre el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. “Su país no tiene salida al mar”.

“Algo que realmente ha acertado es la inmigración, porque no permite la entrada a nadie en su país”, continuó. “Pero la mayoría de las naciones europeas están en decadencia”.

“Se están pudriendo.”

Un líder al que Trump mencionó por su nombre fue el alcalde izquierdista de Londres, Sadiq Khan.

“Lo eligieron porque mucha gente se presentó. Ahora votan por él”, se desahogó Trump, calificando a Khan de “desastre”.

Pero odio lo que le pasó a Londres y odio lo que le pasó a París. Odio verlo.