Donald Trump elogia al Servicio Secreto por el presunto arresto del tirador

El 25 de abril se reportó un presunto atentado en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

En pleno evento, elementos del Servicio Secreto escoltaron al presidente y a la primera dama, Melania Trump, fuera del salón del Washington Hilton, donde ocurría la cena, después de que se escucharan supuestos disparos en las proximidades. Funcionarios del gabinete presidencial, invitados y periodistas fueron evacuados.

Hasta el momento, no se ha reportado que algún funcionario o elemento de seguridad haya sido herido. Según policías en el sitio, reportados por la Fox News, el incidente fue provocado por un individuo que intentó burlar los filtros de seguridad y poseía un arma.

Por su parte, el presidente Donald Trump elogió desde su cuenta oficial de X a los elementos del Servicio Secreto que respondieron al incidente. En la misma publicación, Donald Trump asegura que el ‘tirador’ fue arrestado y que recomendó continuar con el evento.