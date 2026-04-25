Donald Trump elogia al Servicio Secreto por el presunto arresto del tirador
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La administración presidencial de la Casa Blanca compartió que el presidente Trump dará una conferencia de prensa tras el atentado.
El 25 de abril se reportó un presunto atentado en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
En pleno evento, elementos del Servicio Secreto escoltaron al presidente y a la primera dama, Melania Trump, fuera del salón del Washington Hilton, donde ocurría la cena, después de que se escucharan supuestos disparos en las proximidades. Funcionarios del gabinete presidencial, invitados y periodistas fueron evacuados.
Hasta el momento, no se ha reportado que algún funcionario o elemento de seguridad haya sido herido. Según policías en el sitio, reportados por la Fox News, el incidente fue provocado por un individuo que intentó burlar los filtros de seguridad y poseía un arma.
Por su parte, el presidente Donald Trump elogió desde su cuenta oficial de X a los elementos del Servicio Secreto que respondieron al incidente. En la misma publicación, Donald Trump asegura que el ‘tirador’ fue arrestado y que recomendó continuar con el evento.
‘El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla’ escribió Trump para sus redes sociales.
Según informes del Servicio Secreto, una persona fue arrestada por los presuntos disparos. La administración de la Casa comunicó que se dará una rueda de prensa en la Casa Blanca. Trump aseguró que será acompañado por su gabinete presidencial para dar sus declaraciones sobre el incidente.