Sanciona EU a 50 ligados a CJNG, incluido sucesor de Mencho

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG tras la reciente muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como fundador del cártel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización criminal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo, al que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.

“El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que las sanciones alcanzan a dirigentes, financistas y redes criminales que apoyan al CJNG.

De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.

Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.

La dependencia indicó que la acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.