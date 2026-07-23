La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG

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    La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG
    UIF detecta red de financiamiento del crimen organizado Vanguardia

En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, las autoridades de Hacienda identificaron una red de empresas y personas físicas ligadas al crimen organizado

El 23 de julio se reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) identificó a una serie de usuarios, presuntamente, vinculados al crimen organizado, específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La agencia detectó indicadores financieros de 55 sujetos; se detalló que son 39 personas físicas y 16 personas morales. Fueron vinculadas a la estructura financiera del cártel. El reporte fue emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración bilateral con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.

Los indicadores financieros se basaron en un análisis fiscal y corporativo en México; se colaboró con información de recursos que mostraran procedencia ilícita. 16 de las empresas fueron catalogadas como fachadas o estructuras corporativas con actividad económica nula.

Entre los indicadores financieros, ligados a actividades ilícitas, se destacaron movimientos inconscientes con los reportados a las autoridades fiscales. El seguimiento de las inconsistencias logró identificar el vínculo con la red de financiamiento, presuntamente, del CJNG. También se identificó el uso constante de tarjetas de crédito y de servicio, al igual que transferencias internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/departamento-del-tesoro-de-eu-sanciona-a-familiares-de-miembros-del-cjng-PE22379978

En paralelo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió bloqueos financieros a miembros identificados del cártel y a sus familiares, tanto cercanos como lejanos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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