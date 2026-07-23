La UIF detecta 55 entidades vinculadas a red de financiamiento del CJNG
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En coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, las autoridades de Hacienda identificaron una red de empresas y personas físicas ligadas al crimen organizado
El 23 de julio se reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) identificó a una serie de usuarios, presuntamente, vinculados al crimen organizado, específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La agencia detectó indicadores financieros de 55 sujetos; se detalló que son 39 personas físicas y 16 personas morales. Fueron vinculadas a la estructura financiera del cártel. El reporte fue emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración bilateral con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.
Los indicadores financieros se basaron en un análisis fiscal y corporativo en México; se colaboró con información de recursos que mostraran procedencia ilícita. 16 de las empresas fueron catalogadas como fachadas o estructuras corporativas con actividad económica nula.
Entre los indicadores financieros, ligados a actividades ilícitas, se destacaron movimientos inconscientes con los reportados a las autoridades fiscales. El seguimiento de las inconsistencias logró identificar el vínculo con la red de financiamiento, presuntamente, del CJNG. También se identificó el uso constante de tarjetas de crédito y de servicio, al igual que transferencias internacionales.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió bloqueos financieros a miembros identificados del cártel y a sus familiares, tanto cercanos como lejanos.