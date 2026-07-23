Demandan a Taco Bell y a Tayler Fresh Foods por infección de ciclosporiasis

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    Demandan a Taco Bell y a Tayler Fresh Foods por infección de ciclosporiasis
    Se detectó ciclosporiasis en la lechuga de las sucursales de Taco Bell, causando más de 11,500 casos Vanguardia

Se detectó ciclosporiasis en la lechuga de las sucursales de Taco Bell, causando más de 11,500 casos

El 23 de julio se reportó que un grupo de ciudadanos estadounidenses demandó a la cadena de comida Taco Bell, tras haberse contagiado de ciclosporiasis.

La epidemia de infecciones por ciclosporiasis, la cual provoca fuerte dolor intestinal y severa diarrea, causó que las autoridades de salud, tanto de Estados Unidos, como de México, emitieran una alerta de salubridad. Tras una extensa investigación, se determinó que el brote provenía, presuntamente, de la lechuga en diferentes locales de Taco Bell.

https://vanguardia.com.mx/informacion/brote-de-ciclosporiasis-que-frutas-y-verduras-debes-vigilar-para-evitar-la-diarrea-explosiva-KK22288130

La demanda de los ciudadanos fue presentada ante el Tribunal de Distrito Este de Michigan, ubicado en Detroit. Se detalló que fueron 7 denunciantes. Se exigió un juicio con jurado popular, y se otorga una compensación por daños y perjuicios.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en coordinación con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detalló que el brote provenía de la lechuga iceberg; en sus hojas se encontraba la ciclosporiasis. Se encontró en las sucursales de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ciclosporiasis-en-lechuga-mexicana-fue-un-falso-positivo-dice-fda-sobre-brote-de-diarrea-explosiva-BD22303354

La demanda no se limita a Taco Bell, sino también a Tayler Fresh Food, una de las mayores procesadoras de vegetales frescos y cortados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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