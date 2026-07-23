Demandan a Taco Bell y a Tayler Fresh Foods por infección de ciclosporiasis
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Se detectó ciclosporiasis en la lechuga de las sucursales de Taco Bell, causando más de 11,500 casos
El 23 de julio se reportó que un grupo de ciudadanos estadounidenses demandó a la cadena de comida Taco Bell, tras haberse contagiado de ciclosporiasis.
La epidemia de infecciones por ciclosporiasis, la cual provoca fuerte dolor intestinal y severa diarrea, causó que las autoridades de salud, tanto de Estados Unidos, como de México, emitieran una alerta de salubridad. Tras una extensa investigación, se determinó que el brote provenía, presuntamente, de la lechuga en diferentes locales de Taco Bell.
La demanda de los ciudadanos fue presentada ante el Tribunal de Distrito Este de Michigan, ubicado en Detroit. Se detalló que fueron 7 denunciantes. Se exigió un juicio con jurado popular, y se otorga una compensación por daños y perjuicios.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en coordinación con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detalló que el brote provenía de la lechuga iceberg; en sus hojas se encontraba la ciclosporiasis. Se encontró en las sucursales de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.
La demanda no se limita a Taco Bell, sino también a Tayler Fresh Food, una de las mayores procesadoras de vegetales frescos y cortados.