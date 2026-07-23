Departamento del Tesoro de EU sanciona a familiares de miembros del CJNG

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    Departamento del Tesoro pone en la mira a los familiares del CJNG Vanguardia

El Departamento del Tesoro buscará sancionar y bloquear cualquier cuenta que haya contribuido al CJNG

El 23 de julio se reportó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha investigado a los familiares de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la investigación de las autoridades estadounidenses, los familiares también han efectuado actos ilícitos.

Por ello, el Departamento del Tesoro anunció una nueva serie de sanciones en contra de las esposas, hijas, hijos y primos de quienes han sido señalados como miembros del CJNG. Las sanciones se concentran en personas que estén ligadas a empresas que beneficien al cártel.

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En reporte compartido para los medios se destacó el nombre de Karely Lizbeth Ramírez Banales, esposa de Audias Flores Silva, también conocido como ‘El Jardinero’, miembro reconocido del CJNG. Se detalló que Karely es dueña de ‘El Almacén Licorería’, una tienda dedicada a la venta de bebidas. Por igual, es codueña de la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales. Administra la empresa en conjunto con Areli Isis Medina Flores, prima de ‘El Jardinero’.

Dentro del reporte de sanciones, también se señalaron a la esposa, hijos y primos de Gerardo Botello Rodríguez, ‘El Cachas’, exguardaespaldas de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder fallecido del CJNG.

En relación a ellos, se sancionó a la empresa Green Agropacific, a la administración en Rancho San Miguel y a la empresa Bubux Baby Shoes.

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Las sanciones del Departamento del Tesoro son restricciones económicas y comerciales, que tienen la intención de congelar activos financieros y bloquear cualquier tipo de coordinación con empresas estadounidenses o internacionales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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