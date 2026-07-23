‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada?... quién de los 2 líderes del Cártel de Sinaloa era más rico

Entre 2009 y 2012, Forbes ubicó a Guzmán en su lista de millonarios en el puesto 703. La revista lo retiró al no poder auditar el blanqueo de capitales del cártel, estimado entre 18 mil y 39 mil millones de dólares. Como dato curioso, la primera fortuna atribuida al Chapo lo equiparaba con el empresario Emilio Azcárraga.

La sentencia a cadena perpetua dictada en julio de 2026 contra Ismael “El Mayo” Zambada por el juez Brian M. Cogan reveló una abismal brecha económica. Mientras inteligencia mexicana estima la fortuna de Zambada en 50 mil millones de dólares , el patrimonio registrado de Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca superó los 1,000 millones de dólares en registros públicos.

Las órdenes de decomiso fijadas en Brooklyn muestran la enorme distancia financiera entre ambos capos:

• Para El Chapo, encarcelado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, un decomiso de 12 mil 666 millones de dólares.

• Para El Mayo, la cifra récord de 15 mil millones de dólares, la más alta jamás exigida en un juicio por narcotráfico.

EL IMPERIO OCULTO Y SU LUGAR ENTRE LOS MAS RICOS

De confirmarse los 50 mil millones de dólares, Zambada sería el tercer hombre más rico de México, detrás de Carlos Slim y Germán Larrea. El cálculo se sustenta en su declaración de culpabilidad de 2025, donde admitió ingresar más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína a suelo estadounidense.

Aceptar la condena sin ir a juicio respondió a razones de salud e intenciones protectoras. Mike Vigil, exjefe de la DEA, confirmó el crítico estado del capo:

“Yo reporté en 2020 que estaba enfermo, le queda muy poquito tiempo de vida. Aunque le hubieran dictado 10 a 20 años, eso fuera una cadena perpetua”.

El acuerdo también buscó proteger a su familia y presionar a Los Chapitos, la facción rival que lo secuestró en 2024. Sobre el amargo final de estos capos, su abogado Frank A.

Pérez declaró tajantemente ante los medios: “Si hay una lección que deja este caso, es la siguiente: en el narcotráfico no hay ganadores”.

EMPRESAS FACHADA Y EL IMPACTO EN LAS HEREDERAS

A diferencia del Chapo, Zambada procreó 16 hijos con fuerte presencia femenina en su estructura. Para el especialista Raúl Benítez Manaut, las hijas son hoy el flanco más vulnerable ante el Departamento del Tesoro de EU, que persigue el rastreo y congelamiento de activos heredados.