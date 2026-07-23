CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada

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    CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada
    La CNDH exhortó a las autoridades de Tamaulipas a esclarecer la muerte de una adolescente, garantizar justicia y revisar los protocolos de academias militarizadas. Redes sociales

La CNDH pidió una investigación pronta, imparcial y con perspectiva de género por la muerte de una adolescente en Tamaulipas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó este jueves su posicionamiento sobre el fallecimiento de una adolescente ocurrido el pasado 16 de julio de 2026 durante un campamento de verano organizado por una institución de formación militarizada en el estado de Tamaulipas, y exhortó a las autoridades a realizar una investigación que garantice el acceso a la verdad y la justicia.

A través de un comunicado oficial, el organismo nacional manifestó sus condolencias a la familia y personas cercanas de la menor, al tiempo que señaló que la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para todas las instituciones públicas y privadas responsables de su cuidado, educación, formación o resguardo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muerte-de-dafne-zapata-se-investiga-como-feminicidio-fiscalia-de-tamaulipas-informa-nueva-etapa-del-caso-MH22343825

SOLICITA UNA INVESTIGACIÓN PRONTA, IMPARCIAL Y CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

La CNDH hizo un llamado a las autoridades competentes de Tamaulipas y a las instancias encargadas de la procuración de justicia para que las investigaciones se desarrollen de manera pronta, exhaustiva, imparcial, independiente y con perspectiva de género.

El organismo indicó que el objetivo es lograr el esclarecimiento de los hechos, identificar a las personas responsables y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Asimismo, pidió que durante el proceso se garantice a los familiares de la adolescente el acceso a la información relacionada con la investigación, su participación efectiva en el procedimiento y el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, en apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

PIDE REVISAR PROTOCOLOS DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN MILITARIZADA

En el mismo pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades revisar los protocolos y la normatividad que deben cumplir este tipo de instituciones encargadas de la formación y resguardo de menores de edad.

La CNDH señaló que el fallecimiento de una adolescente bajo la responsabilidad de una institución dedicada a su cuidado representa un hecho de alta gravedad y consideró que, además de determinar las responsabilidades correspondientes, el caso debe propiciar una revisión de los mecanismos de supervisión existentes.

El organismo indicó que también resulta necesario fortalecer las medidas de protección destinadas a prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana dentro de este tipo de centros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-danna-yanina-por-feminicidio-de-dafne-zapata-es-la-primera-arrestada-por-el-caso-MF22367218

CASO ES INVESTIGADO POR AUTORIDADES DE TAMAULIPAS

El pronunciamiento de la CNDH ocurre mientras las autoridades de Tamaulipas mantienen abierta la investigación por la muerte de la adolescente ocurrida durante un campamento de verano en una academia militarizada.

En días recientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y ha señalado que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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