Donald Trump ofendió a sus aliados; ahora ellos se niegan a ayudarlo en su guerra contra Irán

PARÍS- Durante mucho tiempo les hemos cubierto las espaldas; ahora nos toca a nosotros. Así es como el presidente estadounidense Donald Trump, famoso por su enfoque transaccional, está planteando sus exigencias de que los aliados lo ayuden con la guerra con Irán. Quiere cobrar pagarés por décadas de garantías de seguridad de Estados Unidos. La cadena de negativas indica que se ha agotado la reserva de buena voluntad europea. Ha hecho pasar a los aliados por un calvario desde que regresó a la Casa Blanca, intimidándolos por los aranceles, Groenlandia y otros asuntos, y menospreciando los sacrificios que sus soldados hicieron junto a las tropas norteamericanas en Afganistán. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Estados Unidos no necesita la OTAN tras el rechazo sufrido por el estrecho de Ormuz Ahora está exigiendo, no solo solicitando, que envíen buques de guerra para ayudar a Estados Unidos a desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo; en esencia, que resuelvan las consecuencias de la conflagración que él e Israel encendieron en Medio Oriente. La respuesta ha sido un “rechazo global”. Así describió las reacciones aliadas un veterano analista francés de defensa, François Heisbourg. Ningún aliado cercano ha ofrecido ayuda inmediata. Reino Unido se niega rotundamente a dejarse arrastrar a la guerra. Francia afirma que primero tendrían que disminuir los combates. Otros no se comprometen. China, que no es aliada pero también fue invitada a ayudar, está ignorando el llamado de Trump. “Esta no es la guerra de Europa. No iniciamos la guerra. No se nos consultó”, declaró la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. LO FRUSTRACIÓN DE TRUMP CON EL “ROLLS-ROYCE DE LOS ALIADOS” Trump ha señalado en particular la negativa del Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer cultivó vínculos con Trump y alcanzó un acuerdo comercial temprano con la administración, pero ahora está entre los aliados que se niegan a sumarse a una guerra regional sin un desenlace claro.

El Reino Unido “era como el Rolls-Royce de los aliados”, afirmó Trump el lunes, y añadió que había pedido buques británicos de dragado de minas. “No estoy contento con el Reino Unido”, indicó Trump. “Deberían participar con entusiasmo. Hemos estado protegiendo a estos países durante años”. Starmer dijo que Gran Bretaña “no se dejará arrastrar a la guerra más amplia” y que las tropas británicas requieren el respaldo del derecho internacional y “un plan debidamente pensado”, sugiriendo que eso no existía. Al principio se negó a permitir que bombarderos de Estados Unidos atacaran Irán desde bases británicas, antes de aceptar su uso siempre y cuando sea solo para ataques contra el programa iraní de misiles balísticos. TE PUEDE INTERESAR: El pantano de Irán puede hundir a Estados Unidos El teniente general retirado Ben Hodges, ex comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa, señaló que los aliados están “mirando a Estados Unidos de una manera que nunca lo habían hecho antes. Y esto es malo para Estados Unidos”. Tras haber apaciguado previamente a Trump, algunos líderes europeos “están empezando a darse cuenta de que no hay beneficio ni valor en usar la adulación”, comentó. LOS LÍDERES EUROPOS DICEN QUE NO ES SU GUERRA Ir a la guerra sin consultar a los aliados era coherente con la visión de Trump de “Estados Unidos primero”. El lunes, afirmó: “Mi actitud es: no necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo”. Pero no conseguir un mandato internacional, como hizo Estados Unidos antes de intervenir en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990, está teniendo un efecto boomerang. “No es nuestra guerra; no la iniciamos”, apuntó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. “Queremos soluciones diplomáticas y un final rápido del conflicto. Enviar más buques de guerra a la región ciertamente no contribuirá a eso”.