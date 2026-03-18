Trump afirma que Estados Unidos no necesita la OTAN tras el rechazo sufrido por el estrecho de Ormuz

En declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense calificó el rechazo a sus peticiones como un “error muy tonto”, y añadió, sin aportar pruebas: “Todos están de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudar. Y nosotros, como Estados Unidos, tenemos que recordarlo porque nos parece bastante chocante”.

Donald Trump ha declarado que Estados Unidos no necesita a la OTAN tras el rechazo de varios países miembros de la organización a su petición de que una fuerza naval multinacional reabra el estrecho de Ormuz , una ruta comercial clave cerrada por Irán.

Trump añadió que pensaba que Europa habría enviado dragaminas para ayudar en la operación en el estrecho, y agregó que “no era gran cosa”, pero que era “injusto” para Estados Unidos.

Una vez más, entre los objetivos de Trump figuraba el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien dijo estar decepcionado, añadiendo que la relación con el Reino Unido había sido buena antes de que Starmer asumiera el cargo.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que Starmer afirmara el lunes que, si bien el Reino Unido tomaría las medidas necesarias para defenderse a sí mismo y a sus aliados, no se vería involucrado en una guerra de mayor envergadura. Fuentes del gobierno británico indicaron que no existía ningún plan para el despliegue de buques británicos en el estrecho.

Varios aliados de Estados Unidos han cuestionado la lógica cambiante de Trump y la necesidad de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva tres semanas.

En una publicación anterior en su red social Truth Social, Trump también criticó a Japón, Australia y Corea del Sur por afirmar que no enviarían buques de guerra. «Debido a nuestro éxito militar, ya no “necesitamos” ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN. ¡Nunca la hemos necesitado!», escribió.

“Igualmente, Japón, Australia o Corea del Sur.”

Sus declaraciones se produjeron en medio de una creciente crisis en Oriente Medio, en la que Irán ha atacado buques de carga que transitaban por el estrecho de Ormuz, paralizando los envíos de petróleo desde gran parte del Golfo y provocando fuertes subidas en el precio mundial del petróleo.

En un día normal, barcos que transportan aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transitan por el estrecho paso, pero Irán ha declarado que no permitirá que se envíe “ni un solo litro” a sus enemigos. Esto ha disparado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares (75 libras esterlinas) por barril y amenaza con un repunte de la inflación en la economía global.

En respuesta a los informes que indicaban que estaba considerando posibles operaciones terrestres por parte de fuerzas estadounidenses o israelíes, ya sea para tomar el control del complejo portuario petrolero de la isla de Kharg o en la zona de Isfahán, donde Irán ha almacenado gran parte de su uranio altamente enriquecido, Trump dijo: “Realmente no le tengo miedo a eso. Realmente no le tengo miedo a nada”, cuando se le preguntó si tal medida podría conllevar el riesgo de un atolladero al estilo de Vietnam.

Según informó Reuters, la Casa Blanca estaba alentando al régimen de Ahmed al-Sharaa en Siria a ayudar a desarmar a Hezbolá en el este del Líbano, una propuesta que podría enfrentar a los ex salafistas sunitas del Frente al-Nusra, implicados en masacres sectarias, contra las fuerzas chiítas de Hezbolá.

El mensaje de Trump el martes siguió siendo contradictorio, como lo ha sido durante gran parte de la guerra. El presidente estadounidense se negó a fijar un plazo, incluso mientras alardeaba de sus éxitos militares. «Miren, si nos fuéramos ahora mismo, tardarían 10 años en reconstruir», dijo. «Todavía no estamos listos para irnos, pero lo haremos en un futuro próximo».

Por otra parte, el Washington Post informó que altos funcionarios israelíes dijeron a diplomáticos estadounidenses que los manifestantes iraníes serían “masacrados” si salían a las calles contra su gobierno, incluso mientras Israel seguía haciendo un llamado público a un levantamiento popular.

Irán lanzó nuevos ataques en todo el Golfo el martes, ampliando un conflicto que ya ha comenzado a extenderse más allá de sus frentes iniciales.

Catar informó haber interceptado un misil, cuyos restos provocaron un incendio, pero sin víctimas. En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades cerraron brevemente el espacio aéreo mientras el ejército respondía a lo que describieron como amenazas de misiles y drones, antes de declarar que la situación se había estabilizado.

En Irak, se registraron ataques con drones y cohetes cerca de la embajada estadounidense en Bagdad, mientras que otro ataque dejó cuatro muertos en una casa donde, según se informó, se alojaban asesores iraníes. Estos incidentes pusieron de manifiesto la rapidez con la que Irak se veía cada vez más involucrado en la confrontación regional.

También se registraron explosiones en todo Irán, incluyendo Teherán, Ahvaz, Isfahán y Shiraz. Mientras tanto, el ministro de petróleo de Irak declaró que Bagdad había llegado a un acuerdo con Teherán para permitir que los petroleros cruzaran el estrecho de Ormuz. Trump también celebró la supuesta muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque israelí, sin nombrarlo directamente, pero aludiendo a su supuesto papel en la represión reciente de las protestas masivas.

“Sus líderes se han ido”, dijo Trump refiriéndose al régimen clerical de Irán. “Mucha gente dice que su verdadero líder fue asesinado ayer, junto con otra persona que fue responsable de la muerte de 32.000 personas; él estaba a cargo del asesinato de manifestantes.

“Es un grupo malvado. Es decir, han matado a mucha más de 32.000 personas. Y el responsable de eso también murió ayer.”