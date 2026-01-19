Donald Trump vincula las amenazas de confiscar Groenlandia con el desaire al Premio Nobel

Donald Trump ha vinculado sus reiteradas amenazas de tomar el control de Groenlandia al hecho de no haber sido galardonado con el premio Nobel de la Paz en una carta extraordinaria enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

El presidente estadounidense afirmó en la carta (cuya autenticidad fue confirmada por Støre al periódico noruego VG el lunes) que, tras no haber ganado el premio, ya no sentía la necesidad de pensar “solo en la paz”.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz”, dijo, añadiendo que ahora podía “pensar en lo que es bueno y apropiado” para Estados Unidos.

Støre dijo a VG que la carta había “llegado en respuesta a un breve mensaje que le envié al presidente Trump ese mismo día, en mi nombre y en el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb”.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado su retórica contra Groenlandia, una parte de Dinamarca en gran medida autónoma, afirmando que Estados Unidos tomaría el control de la zona “de una forma u otra” . El fin de semana, declaró en redes sociales: “¡Ha llegado el momento, y se hará!”.

El presidente de Estados Unidos amenazó el sábado con imponer un arancel del 10% a las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero hasta que se le permita a Estados Unidos comprar la isla ártica.

Los principales diplomáticos de la UE se reunieron el domingo para mantener conversaciones de crisis , sopesando aranceles de represalia y sanciones económicas más serias mientras las tensiones transatlánticas siguen aumentando por el intento de Washington de controlar el territorio, que dice necesitar para su seguridad nacional.

En su carta a Støre, Trump afirmó que Dinamarca “no puede proteger” Groenlandia de Rusia ni de China, y añadió: “¿Por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años”.

El presidente estadounidense afirmó haber hecho más por la OTAN que nadie desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estaría seguro a menos que tuviéramos el control total y completo de Groenlandia, afirmó.

Trump ha sacudido a la UE y a la OTAN al negarse a descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse de la isla estratégicamente importante y rica en minerales, que está cubierta por muchas de las protecciones ofrecidas por las dos organizaciones, ya que Dinamarca es miembro de ambas.

El Premio Nobel de la Paz es otorgado por el Comité Noruego del Nobel, un organismo privado de cinco miembros, en su mayoría políticos retirados, que son designados por el Parlamento de Noruega, pero cuyas decisiones son independientes del gobierno.

Trump realizó una intensa campaña para ganar el premio del año pasado, otorgado a María Corina Machado , líder de la oposición venezolana. Ella recogió su premio en Oslo el mes pasado, pero desde entonces se lo ha dedicado a Trump y la semana pasada le entregó su medalla .

Støre dijo que había “explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un Comité Nobel independiente”.