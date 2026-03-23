¿Dónde están los desaparecidos?, 50 años después del golpe de Estado en Argentina la duda atormenta a sus familiares

ARGENTINA- Bajo un cielo plomizo, las manos de los familiares de Eduardo Ramos y Alicia Cerrotta cargan las dos pequeñas urnas con sus restos en el cementerio municipal de Tafí Viejo. “Ya sabemos dónde están”, susurra uno de ellos.

Llorando se inclinan para besar los cofres de madera antes de colocarlos en un mausoleo en este suburbio de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia homónima, a 1,200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Minutos después, un empleado del camposanto sellará el nicho con cemento. El funeral transcurre entre la tristeza por la despedida definitiva y el alivio por cerrar una herida abierta hace 50 años. Eduardo, periodista y poeta de 21 años, y su esposa Alicia, psicóloga de 27 años, fueron secuestrados por militares pocos meses después del golpe de Estado de 1976 que instauró una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica en la década de 1970 y que dejó 30 mil desaparecidos, según organismos de derechos humanos, y cerca de 8 mil, de acuerdo con las cifras oficiales. La mayoría continúa en esa condición. Tras el retorno de la democracia en 1983, el Estado asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de los crímenes, pero no puso el mismo empeño en buscar los cuerpos de las víctimas. A eso se sumó la negativa de los militares a brindar información sobre su paradero y, más recientemente, a los recortes presupuestarios dispuestos por el presidente ultraliberal Javier Milei en el área de derechos humanos. “Dónde están es una pregunta muy vigente a 50 años del golpe”, afirmó Sol Hourcade, abogada querellante en juicios de lesa humanidad por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ni muertos, ni vivos. Eduardo y Alicia llevaron el rótulo de “ desaparecidos “ hasta que en 2011 un equipo independiente de arqueólogos dio con sus restos mezclados con los de otro centenar de personas en el llamado Pozo de Vargas, de casi 40 metros de profundidad, utilizado a principios del siglo XX para cargar locomotoras a vapor. Los militares suponían que la humedad de la reserva de agua, sumada a toneladas de tierra, piedras y desechos usados para tapar la tumba improvisada, ayudarían a que los cuerpos de estudiantes, militantes políticos y trabajadores rurales, considerados subversivos, nunca fueran encontrados. La exhumación e identificación llevó años hasta que, a principios de marzo, la justicia tucumana entregó los restos incompletos de Eduardo y Alicia a sus familias. “Al ver las urnas me di cuenta de que para nosotros esto implica un duelo final”, reflexionó Ana Ramos, hermana de Eduardo. Tenía 13 años cuando lo vio por última vez y lo acaba de enterrar a los 63. “La gente no tiene idea de lo que significa que lleguen los restos. Al principio sacude mucho, pero es lo más liberador que nos ha pasado”. El Pozo de Vargas es considerado la mayor fosa común clandestina de la última dictadura argentina con 149 víctimas. Una prueba irrefutable de la crueldad del aparato represivo. EL GOLPE Y LA REPRESIÓN Una inflación descontrolada y la violencia política desatada por organizaciones armadas de izquierda y extrema derecha allanaron el camino al golpe contra la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 en un país con un largo historial previo de interrupciones del orden constitucional.

Una característica particular del régimen militar fue la desaparición forzada de personas para ocultar todo rastro de sus crímenes. “No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio que pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”, confesó el exdictador Jorge Rafael Videla al periodista Ceferino Reato para su libro “Disposición Final”, en la última entrevista antes de morir en 2013 en una prisión donde cumplía cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Los disidentes eran secuestrados y trasladados a centros clandestinos de detención donde se los torturaba para extraerles información. Permanecían en condiciones infrahumanas hasta que los militares disponían su “traslado”, un eufemismo para describir su asesinato por fusilamiento o en “vuelos de la muerte”, que consistían en sedar a los prisioneros y subirlos a un avión para luego arrojarlos vivos al mar o al Río de La Plata. Unos pocos cuerpos fueron arrastrados por la corriente hacia las costas de Argentina y el vecino Uruguay. Las detenidas embarazadas, en tanto, eran obligadas a parir en la clandestinidad y luego asesinadas. La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 recién nacidos fueron adoptados ilegalmente por militares o allegados, de los cuales 140 fueron recuperados. Los cuerpos de los detenidos no eran entregados a sus familiares sino enterrados en tumbas anónimas en cementerios municipales o en fosas comunes cercanas a cuarteles militares. Otros fueron incinerados. ARMAR EL ROMPECABEZAS ”Cuando los militares vienen, se corta la luz de la calle”, decían los vecinos del Pozo de Vargas, ubicado al lado de una estación de ferrocarril. Lo que empezó como un rumor se convirtió en la primera pista de que allí podrían ocultarse los cuerpos de desaparecidos.

La represión fue especialmente feroz en esta pequeña provincia norteña, donde los grupos guerrilleros habían ocupado gran parte de su territorio antes del golpe. Se calculan en 2 mil las víctimas en Tucumán. “El pozo empezó como un mito y hoy es una realidad concreta y material de lo que fue el terrorismo de Estado. No fue algo accidental ni un exceso, sino algo planificado”, dijo Ruy Zurita, integrante del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán que dio con la fosa en 2002. Ya en desuso por el cambio de tecnología a ferrocarriles diésel y por su ubicación alejada del centro urbano, los militares usaron el pozo como un depósito de cuerpos.