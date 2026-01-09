Dos personas sin vida y 36 desaparecidos, tras colapso de montón de basura en vertedero en Filipinas

MANILA.-Dos personas fallecieron y 36 resultaron desaparecidos, luego de que una avalancha de basura y escombros sepultara a trabajadores en edificios de baja altura en un vertedero de Filipinas,

Docenas de rescatistas sacaron a 13 personas con vida durante la noche, pero una de ellas falleció posteriormente, indicaron las autoridades. Un segundo cadáver fue encontrado más tarde.Además otras doce personas resultaron lesionadas.

Tras los hechos unas tres docenas de personas que siguen atrapadas luego que un enorme montón de basura, tierra y escombros colapsara sobre ellos el jueves por la tarde en la aldea de Binaliw, en la ciudad de Cebú, de acuerdo con las autoridades y la policía.

Todos los fallecidos y desaparecidos eran trabajadores del vertedero y de la instalación de gestión de residuos.

De acuerdo al director regional de la policía, el general de brigada Roderick Maranan, una de las personas rescatadas, una mujer que trabajaba en el vertedero, falleció cuando era trasladada al hospital.

Por otro lado, el cuerpo de un ingeniero de 25 años, que trabajaba en la instalación, fue recuperado el viernes por la tarde, indicó el alcalde de Cebú, Nestor Archival.

Jaylord Antigua, un oficinista de 31 años del vertedero, dijo que el colapso fue rápido y sin previo aviso en un día con buen tiempo.

Cuerpos de rescate acudieron a la la instalación, que cuenta con 110 empleados, afirmaron Archival y la Oficina de Defensa Civil.

Las imágenes publicadas por las autoridades mostraron a los rescatistas con máquinas para mover la tierra buscando en un edificio arrasado por el deslave masivo, con techos de hojalata retorcidos y vigas de hierro.

Cabe informar que estos vertederos y basureros a cielo abierto han sido durante mucho tiempo una fuente de preocupaciones de seguridad y salud en muchas ciudades y pueblos de Filipinas, especialmente en zonas próximas a comunidades pobres, donde los residentes buscan chatarra y restos de comida entre los montones de desperdicios.