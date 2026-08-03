Es México pieza clave del auge de la IA en Estados Unidos: Financial Times

MONTERREY, NL.- México se ha convertido discretamente en un pilar fundamental del auge de la inteligencia artificial (IA), al suministrar este año el 40% de las importaciones estadounidenses de servidores informáticos, equipos utilizados en los centros de datos que impulsan esta tecnología, destacó el diario británico Financial Times (FT).

La publicación indicó que los fabricantes taiwaneses están expandiendo rápidamente sus fábricas en México para ensamblar servidores; estos equipos se han convertido en el principal producto de exportación del país hacia Estados Unidos, superando a los automóviles, que dominaron el comercio bilateral durante décadas.

En lo que va de año, México es el segundo mayor proveedor de servidores empresariales para EU, con ventas que alcanzaron los 46 mil 900 millones de dólares, situándose por detrás de Taiwán (que vendió por valor de 53 mil 500 millones), aunque en mayo México se posicionó como el mayor proveedor en términos mensuales. UNA QUINTA PARTE DE LAS EXPORTACIONES El FT dijo que los servidores y el hardware relacionado representaron casi una quinta parte de los 317 mil millones de dólares en mercancías exportadas por México entre enero y mayo. Por su parte, Taiwán se ha convertido en el tercer socio comercial más importante de México, escalando desde el octavo puesto que ocupaba en 2022.

El diario señaló que desde 2020, las empresas taiwanesas han invertido más de mil 600 millones de dólares en fábricas mexicanas; estas instalaciones ofrecen proximidad geográfica y acceso libre de aranceles a los gigantes tecnológicos estadounidenses. “México tiene una importancia enorme para el funcionamiento de esta nueva economía impulsada por la IA”, afirmó Jesse Rogers, responsable de análisis económico para América Latina en Moody’s Analytics. EL EPICENTRO DE LA INDUSTRIA Ciudad Juárez, situada frente a El Paso, Texas, se encuentra en el epicentro de esta industria, aprovechando la infraestructura de las fábricas taiwanesas ya existentes en esta ciudad fronteriza, donde durante décadas se han fabricado dispositivos electrónicos más sencillos. Las nuevas líneas de producción ensamblan componentes procedentes de Asia para crear servidores de IA; estos se agrupan en bastidores del tamaño de un refrigerador -que pueden pesar más de dos toneladas cada uno- y posteriormente se transportan en camiones a través de la frontera.

“Elegimos El Paso porque se encuentran en el centro de Norteamérica, lo que permite una entrega muy rápida del producto terminado”, señaló Kun Lin Yang, director ejecutivo para México de Pegatron, fabricante taiwanés de electrónica que cuenta actualmente con cinco plantas en Juárez. “El mercado es enorme, por lo que seguimos invirtiendo en México”. MENOS EMPLEOS Los servidores de inteligencia artificial (IA) representan un “cambio de paradigma” porque el alto valor de cada bastidor de servidores permite exportar mayores cantidades en dólares por carga, señaló Fernando Alba, subsecretario de Economía de Chihuahua. “Un camión equivale a mil automóviles”. Sin embargo, cada dólar invertido en estas plantas altamente automatizadas genera muchos menos empleos.

Yang, de Pegatron, comentó que hace 20 años un supervisor solía estar a cargo de entre 10 y 20 trabajadores de fábrica, mientras que ahora la proporción es de uno por cada 2 o 2.5 trabajadores. México fabrica muy pocas de las piezas utilizadas en este sector. Alba afirmó que, en las condiciones actuales, el país podría aspirar de manera realista a alcanzar un contenido mexicano de entre el 3% y el 7% en cada servidor, frente al 39% de los automóviles. Podría encargarse de la electrónica, los sistemas de refrigeración y el diseño del producto, pero la fabricación de chips es muy improbable, señaló, ya que el país carece de los conocimientos técnicos de ingeniería y diseño, así como de suficiente energía y agua. FALTA PERSONAL CALIFICADO Yang, de Pegatron, afirma que la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC es motivo de preocupación, pero destaca que la empresa adquirió recientemente terrenos para otra fábrica y ya está intentando animar a sus proveedores a instalarse en México. El fabricante taiwanés de chips TSMC ha anunciado que invertirá 265 mil millones de dólares en la fabricación en Arizona, estado que también comparte frontera con México.

Violeta Hsu, representante del gobierno taiwanés en México, señaló que es probable que lleguen muchas más empresas de la cadena de suministro. Sin embargo, además de la escasez de agua y electricidad, el principal motivo por el que gigantes como TSMC no podrían fabricar al sur de la frontera es la falta de ingenieros con las competencias adecuadas. “El mayor problema es el personal”, afirmó.