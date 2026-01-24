$!‘El Chapo Isidro’, único mexicano en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, figura actualmente como el único ciudadano mexicano en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La inclusión se formalizó en febrero de 2025, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses. Meza Flores es señalado por agencias de Estados Unidos como presunto líder de una facción vinculada a la organización de los Beltrán Leyva, catalogada como una Organización Criminal Transnacional (OCT), con operaciones principalmente en el estado de Sinaloa, México. TE PUEDE INTERESAR: Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch ESTADOS UNIDOS SEÑALA AL ‘CHAPO ISIDRO’ DE TRAFICAR DROGAS De acuerdo con la información difundida por autoridades de Estados Unidos, Fausto Isidro Meza Flores es considerado presuntamente responsable de actividades relacionadas con la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de drogas hacia ese país. Entre las sustancias mencionadas se encuentran heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana. Las autoridades señalan que Meza Flores habría tenido control predominante sobre la producción, el transporte y la distribución de narcóticos en distintos puntos de México, desde donde presuntamente se enviaban a territorio estadounidense.

QUIÉN ES ‘EL CHAPO ISIDRO’ Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. De acuerdo con los antecedentes difundidos por agencias federales estadounidenses, inició su carrera criminal durante la década de 1990. En ese periodo, habría trabajado para el Cártel de Juárez bajo la estructura encabezada por Amado Carrillo Fuentes. Tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, derivada de complicaciones de una cirugía plástica, Meza Flores desertó de esa organización junto con otros integrantes. Posteriormente, se incorporó a las filas del Cártel de los Beltrán Leyva. Luego de que Arturo Beltrán Leyva fuera abatido por el Ejército mexicano en diciembre de 2009, se registraron fracturas internas dentro de la organización. Mientras algunos integrantes formaron un grupo independiente junto a Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, Meza Flores permaneció leal a los hermanos Beltrán Leyva y estableció una alianza con Vicente Carrillo Fuentes. PROCESO JUDICIALES QUE ENFRENTA EL ‘CHAPO ISIDRO’ EN ESTADOS UNIDOS ‘El Chapo Isidro’ fue imputado inicialmente el 2 de mayo de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En ese proceso, fue acusado de conspiración para distribuir diversas sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Según los registros judiciales, en mayo de 2012 fue acusado formalmente de conspirar para distribuir: - Cinco kilogramos o más de cocaína - 50 gramos o más de metanfetamina - Un kilogramo o más de heroína - 100 kilogramos o más de marihuana Posteriormente, en mayo de 2019, se emitió una segunda acusación federal en su contra, también por conspiración para distribuir narcóticos y, de manera adicional, por posesión de un arma de fuego. El 26 de noviembre de 2019, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una acusación formal federal sustitutiva y una orden de arresto federal contra Meza Flores, en la que se reiteraron múltiples cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.