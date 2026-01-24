‘El Chapo Isidro’, único mexicano en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI
Fausto Isidro Meza Flores, presunto líder ligado a los Beltrán Leyva, fue incluido en febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI
Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, figura actualmente como el único ciudadano mexicano en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La inclusión se formalizó en febrero de 2025, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses.
Meza Flores es señalado por agencias de Estados Unidos como presunto líder de una facción vinculada a la organización de los Beltrán Leyva, catalogada como una Organización Criminal Transnacional (OCT), con operaciones principalmente en el estado de Sinaloa, México.
ESTADOS UNIDOS SEÑALA AL ‘CHAPO ISIDRO’ DE TRAFICAR DROGAS
De acuerdo con la información difundida por autoridades de Estados Unidos, Fausto Isidro Meza Flores es considerado presuntamente responsable de actividades relacionadas con la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de drogas hacia ese país. Entre las sustancias mencionadas se encuentran heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana.
Las autoridades señalan que Meza Flores habría tenido control predominante sobre la producción, el transporte y la distribución de narcóticos en distintos puntos de México, desde donde presuntamente se enviaban a territorio estadounidense.
QUIÉN ES ‘EL CHAPO ISIDRO’
Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. De acuerdo con los antecedentes difundidos por agencias federales estadounidenses, inició su carrera criminal durante la década de 1990.
En ese periodo, habría trabajado para el Cártel de Juárez bajo la estructura encabezada por Amado Carrillo Fuentes. Tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, derivada de complicaciones de una cirugía plástica, Meza Flores desertó de esa organización junto con otros integrantes.
Posteriormente, se incorporó a las filas del Cártel de los Beltrán Leyva. Luego de que Arturo Beltrán Leyva fuera abatido por el Ejército mexicano en diciembre de 2009, se registraron fracturas internas dentro de la organización. Mientras algunos integrantes formaron un grupo independiente junto a Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, Meza Flores permaneció leal a los hermanos Beltrán Leyva y estableció una alianza con Vicente Carrillo Fuentes.
PROCESO JUDICIALES QUE ENFRENTA EL ‘CHAPO ISIDRO’ EN ESTADOS UNIDOS
‘El Chapo Isidro’ fue imputado inicialmente el 2 de mayo de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En ese proceso, fue acusado de conspiración para distribuir diversas sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
Según los registros judiciales, en mayo de 2012 fue acusado formalmente de conspirar para distribuir:
- Cinco kilogramos o más de cocaína
- 50 gramos o más de metanfetamina
- Un kilogramo o más de heroína
- 100 kilogramos o más de marihuana
Posteriormente, en mayo de 2019, se emitió una segunda acusación federal en su contra, también por conspiración para distribuir narcóticos y, de manera adicional, por posesión de un arma de fuego.
El 26 de noviembre de 2019, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una acusación formal federal sustitutiva y una orden de arresto federal contra Meza Flores, en la que se reiteraron múltiples cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
BÚSQUEDA DEL ‘CHAPO ISIDRO’ SE ENCUENTRA A CARGO DEL FBI
A diferencia de otros casos de narcotráfico de alto perfil, Fausto Isidro Meza Flores no es buscado directamente por la Administración para el Control de Drogas (DEA), sino por el FBI. De acuerdo con esta agencia, el presunto líder criminal se encontraría en México y operaría principalmente en el estado de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses mantienen activa su localización como parte de los esfuerzos para cumplimentar la orden de arresto federal vigente en su contra.
SANCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO
En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra 15 personas y dos empresas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la dependencia, estas medidas se relacionaron con presuntas actividades de lavado de dinero asociadas al tráfico de fentanilo.
Las sanciones se enmarcaron en las acciones del gobierno estadounidense para combatir las redes financieras ligadas al tráfico de drogas sintéticas.
Finalmente, en febrero de 2025, Fausto Isidro Meza Flores fue incluido de manera oficial en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Con ello, se convirtió en el único mexicano que actualmente forma parte de este listado, considerado uno de los mecanismos de búsqueda más relevantes de la agencia estadounidense.