Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch

El arresto de Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue dado a conocer este viernes por autoridades mexicanas y estadounidenses, luego de que se informara que el acusado se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la entrega ocurrió el día de ayer y que el traslado del detenido se realizó en el contexto de una visita oficial del director del FBI, Kash Patel, a territorio mexicano. TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a Ryan Wedding, ex atleta olímpico acusado de asesinato y tráfico de drogas

RYAN WEDDING SE HABRÍA ENTREGADO VOLUNTARIAMENTE EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS A través de sus redes sociales, García Harfuch informó sobre una serie de reuniones sostenidas el jueves 22 de enero con el director del FBI y con el embajador de Estados Unidos, Johnson. En ese contexto, dio a conocer que el funcionario estadounidense regresó a su país con dos objetivos prioritarios. “El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”, publicó el titular de la SSPC, en referencia a Ryan Wedding. GARCÍA HARFUCH DESTACA REUNIÓN CON DIRECTOR DEL FBI, KASH PATEL García Harfuch señaló que durante la visita se llevaron a cabo dos reuniones formales, una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otra con la Oficina de la Fiscalía General de la República. “Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y otra con la Oficina de la Fiscalía General de la República @FGRMexico”, precisó el funcionario. RECONOCEN OPERACIONES CONJUNTAS En su mensaje, el secretario destacó que durante los encuentros se reconoció el incremento de las operaciones coordinadas entre México y Estados Unidos para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que tienen impacto en ambos países. “Durante los encuentros con el Director del FBI y el Embajador Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países”, señaló. Asimismo, indicó que ambas partes acordaron continuar con el trabajo conjunto, bajo principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de cada nación. “Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, añadió. Para cerrar su mensaje, García Harfuch subrayó que “el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”.

RYAN WEDDING: DE ATLETA OLÍMPICO A ACUSADO POR NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIO Ryan James Wedding nació el 14 de septiembre de 1981 y representó a Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en la prueba de eslalon gigante paralelo masculino. Tras su participación olímpica, las autoridades estadounidenses sostienen que habría iniciado actividades relacionadas con el narcotráfico a gran escala. De acuerdo con las acusaciones, Wedding se convirtió en un presunto narcotraficante transnacional y habría orquestado el asesinato de diversos testigos. El 6 de marzo de 2025 fue incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, como parte de una investigación de alto perfil. El director del FBI, Kash Patel, ha señalado públicamente que Wedding presuntamente dirige una de las operaciones de narcotráfico más grandes del mundo y que sería uno de los principales distribuidores de cocaína en Canadá, al grado de compararlo con figuras históricas del crimen organizado como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán. ESTADOS UNIDOS ACUSA A RYAN WEDDING DE LIDERAR ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL El 17 de octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Ryan Wedding de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al asesinato. Entre los cargos que se le imputan se encuentran tráfico de drogas, liderazgo de una organización criminal, tres cargos de asesinato y un intento de asesinato. Wedding fue una de las dieciséis personas acusadas en el marco de la denominada Operación Eslalon Gigante, una investigación conjunta de varias agencias federales estadounidenses. Entre los homicidios que se le atribuyen se encuentran los asesinatos de Jagtar Sidhu, de 57 años, y Harbhajan Sidhu, de 55, ocurridos en noviembre de 2023, así como el de Mohammed Zafar, de 39 años, en mayo de 2024. Las autoridades también señalan que Wedding habría ordenado estos crímenes junto con Andrew Clark, quien fue acusado del asesinato de Randy Fader, de 29 años, en abril de 2024.