El conservador Nasry Asfura, respaldado por Donald Trump, es el vencedor de las elecciones en Honduras

TEGUCIGALPA- El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles que el conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras al derrotar con 40.27% de los votos a Salvador Nasralla, después de un demorado escrutinio que generó tensiones en el país centroamericano.

El máximo organismo electoral hizo el anuncio luego de haber finalizado el lento escrutinio especial de 2,792 actas que se había iniciado la semana pasada por supuestas inconsistencias y errores. “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, se impuso en su segundo intento por la presidencia a Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sacó 39.53% de los votos.

Los resultados son un duro revés para el gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada obtuvo 19.19% de respaldo, y suponen el regreso de la derecha al poder, que gobernó por última vez de la mano del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Asfura, de 67 años, publicó un mensaje grabado en redes sociales en el que hizo una llamada a la unidad y la paz del pueblo hondureño.

“Debemos de reconocernos como lo que somos, una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar”, expresó.

Tras el anuncio, los líderes del Partido Nacional celebraron en su búnker ondeando la bandera de esa fuerza, al tiempo que gritaban al unísono: “papi, papi, papi...”, que es como denominan a su candidato.

Nasralla afirmó que no aceptaba la declaratoria del CNE, porque considera que el voto de la gente no fue respetado.

“Lo que está sucediendo hoy en Honduras, es igual a lo que sucedió en Venezuela, imponiendo a un líder”, expresó.

Agregó que seguirá luchando a nivel nacional e internacional para demostrar que le hicieron fraude.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó en X el triunfo señalando que “el pueblo de Honduras ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”. El funcionario señaló que su país “espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, también celebró la victoria del conservador político hondureño. “La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”.