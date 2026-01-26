El cuerpo del último rehén israelí, Ran Gvili, se recupera en Gaza tras una ‘operación a gran escala’

Los restos del último rehén israelí retenido en Gaza finalmente fueron recuperados tras un dramático último esfuerzo, anunció Israel el lunes, más de dos años después de que estallara la guerra entre Israel y Hamás.

El cuerpo del oficial de policía Ran Gvili fue localizado e identificado luego de una “operación a gran escala” en un cementerio en el norte de Gaza durante el fin de semana, según la Fuerza de Defensa de Israel.

“Oficialmente ya no hay más rehenes cautivos en Gaza”, confirmaron las FDI en un comunicado en X.

El cuerpo de Gvili será devuelto a su familia en el estado judío para su entierro, dijeron las autoridades.

Los equipos israelíes comenzaron a peinar el cementerio en busca de los restos de Gvili después de que Hamás afirmara que había hecho todo lo requerido según el acuerdo de alto el fuego.

El regreso de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, había sido un elemento clave de la fase inicial del alto el fuego.A pesar de la presión para avanzar, la familia de Gvili había instado al gobierno israelí a no iniciar la segunda fase hasta que se recuperara y devolviera su cuerpo.

Gvili, miembro de las Fuerzas Especiales de la Policía israelí, tenía 24 años cuando “cayó en combate” la mañana de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, dijeron las FDI.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel expresan sus más profundas condolencias a la familia”, dijo el ejército.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán apoyando a las familias y a los retornados, y actuando para fortalecer la seguridad de los ciudadanos de Israel”.