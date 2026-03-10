‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, negocia acuerdo con Fiscalía de EU y solicita aplazar audiencia

Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, inició negociaciones con Estados Unidos para no ir a juicio y aplaza por tercera vez la audiencia que originalmente programada para el 12 de marzo de 2026, al solicitar posponerla por aproximadamente 60 días, sugiriendo como nueva fecha el 8 de mayo de 2026.

El documento enviado a la Corte de Distrito en Columbia (Washington D.C.) menciona que las partes están en conversaciones sobre una posible resolución del caso.

La defensa argumentó que necesita más tiempo para revisar una “cantidad muy significativa” de evidencia entregada por el gobierno, la cual incluye más de un año de intercepciones telefónicas, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso.

“La defensa y la Fiscalía han estado en frecuente comunicación sobre este caso y la defensa ha continuado utilizando la muy significativa cantidad de descubrimientos producidos por el Gobierno, que incluye más de un año de intercepciones, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso. Las partes también están en conversaciones sobre la posible resolución del caso”, señala el documento de ‘El Cuini’.

González Valencia está de acuerdo con el aplazamiento y con la suspensión de los plazos del Juicio Rápido (Speedy Trial Act) hasta la próxima audiencia. El abogado aseguró que el fiscal asignado al caso no se opuso al aplazamiento solicitado.

¿QUIÉN ES ‘EL CUINI’?

Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, es cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, fue detenido el 28 de febrero de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar), y extraditado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

Controlaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y Europa, generando ingresos millonarios para ‘Los Cuinis’, un grupo considerado brazo financiero del CJNG; aunque al momento de su detención el cártel de las cuatro letras era considerada como una organización de reciente creación.

El 6 de mayo de 2015, el hermano de Rosalinda González Valencia fue ingresado en el penal del Altiplano en cumplimiento de una orden de detención provicional con fines de extradición. Para ese entonces, el Departamento de Estado de EU había congelado bienes de las organizaciones vinculadas al CJNG y ‘Los Cuinis’.

Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), destacó en 2025 la entrega de ‘El Cuini’, al señalar que se trata de “una organización responsable del tráfico de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos”.

El Gobierno estadounidense había señalado a los dos cárteles con un origen común: el Cártel del Milenio, organización que operó en la década de los noventa.

‘El Mencho’, líder del CJNG, fue abatido en un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

