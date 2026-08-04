WASHINGTON.- El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 5.6 % en junio, hasta alcanzar los 73 mil 300 millones de dólares, según publicó este martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un descenso de 4 mil 400 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 77 mil 600 millones de dólares de mayo, en coincidencia con los vaivenes provocados por la guerra comercial impulsada por el presidente, Donald Trump.

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En junio, las importaciones estadounidenses decrecieron un 1.8% con respecto al mes anterior, hasta los 388 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 0.9%, hasta los 314 mil 700 millones de dólares.

La bajada en el déficit de bienes y servicios reflejó una reducción de 3 mil 900 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta 102 mil 100 millones, y un aumento de 500 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 28 mil 800 millones.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 189 mil 300 millones de dólares, o un 33.8%, con frente al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 198 mil 300 millones de dólares (11.7%) y las importaciones aumentaron 9 mil millones de dólares (0.4%).

La reducción en las importaciones de bienes, por valor de 7 mil 900 millones de dólares en junio, situándose en 309 mil millones en junio, se debió sobre todo a caídas en los bienes de capital y los bienes de consumo, ambos con decrecimientos situados en los 2 mil 100 millones, entre ellos las computadoras y productos farmacéuticos.

La disminución de 4 mil millones de dólares en las exportaciones hasta los 206 mil 900 millones, estuvo influenciada por un decrecimiento de 3 mil 300 millones de dólares en las ventas de suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo (5 mil 700 millones) y el fueloil (mil 600) en medio de las fluctuaciones del mercado por la guerra en Irán.

Estas caídas fueron compensadas en parte por el aumento en 3 mil 400 millones de dólares en las ventas del oro no monetario, según el informe del BEA.

En junio, el déficit de Estados Unidos con China se situó en 15 mil 300 millones de dólares, mientras que el que mantiene con la Unión Europea quedó en 10 mil 900 millones.

Con sus vecinos, la mayor economía del mundo registró un saldo comercial negativo de 20 mil 300 millones en el caso de México, y de 7 mil 200 millones con Canadá.

El balance con Suiza pasó de un déficit de 2 mil 300 millones de dólares en mayo a un superávit de 2 mil 900 millones en junio.

Mientras, el déficit con Taiwán disminuyó 4 mil 500 millones de dólares, hasta los 14 mil 900 millones, mientras que el que Washington tiene con Corea del Sur aumentó 3 mil millones de dólares, hasta los 7 mil 400 millones