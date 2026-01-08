El déficit comercial de EU cayó un 39% en octubre de 2025

WASHINGTON.- El déficit comercial de Estados Unidos descendió un 39% en octubre respecto al mes anterior, hasta situarse en 29 mil 400 millones de dólares, por debajo de los pronósticos del mercado, de acuerdo con los registros publicados el jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Estos datos de la balanza comercial de Washington con sus socios son los más bajos desde el 2009, cuando EE.UU. comenzaba a recuperarse de la crisis financiera.

Las importaciones se redujeron en un 3.2% respecto a septiembre, hasta los 331.400 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 2.6%, hasta 302 mil millones.

Esta disminución del déficit comercial de Washington con sus socios en el décimo mes de 2025 refleja caídas de unos 19 mil 200 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta alcanzar los 59 mil 100 millones, y de 400 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 29 mil 800 millones.

Estos datos están por debajo de las expectativas de analistas y expertos, ante una paulatina recuperación del volumen de importaciones después de que Trump fijara la mayoría de las tasas arancelarias a sus socios comerciales.

“EE.UU. parece estar ganando la guerra comercial, ya que los aranceles están frenando las importaciones de productos extranjeros. (...) Hasta el momento, las predicciones de una recesión en EE.UU. no se han cumplido, ya que la productividad sigue impulsando el crecimiento”, advirtió a CNBC el economista jefe de la financiera Fwdbonds, Chris Rupkey.

La venta de productos estadounidenses en octubre ascendió a 302 mil millones de dólares, unos 7 mil 800 millones más que las de septiembre.

En este apartado destacan los aumentos de las exportaciones de oro no monetario (6 mil 800 millones de dólares) y otros metales preciosos (3 mil 600 millones de dólares).

La caída de las importaciones de productos, unos 11 mil 500 millones de dólares, se debe principalmente a la reducción de la compra de preparados farmacéuticos, los suministros y materiales industriales y el oro no monetario.

Hasta octubre de 2025, el déficit comercial de EUU. aumentó 56 mil millones de dólares, o un 7.7%, en comparación con el mismo período de 2024.

En términos interanuales, las exportaciones aumentaron un 6.3%, y las importaciones subieron un 6.6%.

Estos indicadores muestran que EE.UU. mantiene sus mayores déficits con México (17 mil 900 millones de dólares), Taiwán (15 mil 700 millones), Vietnam (15 mil millones), China (13 mil 700 millones) y la Unión Europea (6 mil 300 millones).

Por otro lado, se registraron aumentos en el superávit con el Reino Unido, unos 5 mil 700 millones de dólares, hasta los 6 mil 800 millones en octubre.

Las exportaciones aumentaron en 5 mil 200 millones de dólares, hasta 11 mil 400 millones, y las importaciones disminuyeron en 600 millones de dólares, hasta 4 mil 600 millones.

El apagón de indicadores económicos, entre ellos datos claves de desempleo, inflación y Producto Interior Bruto, podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y demócratas no aprueban un nuevo presupuesto antes de la fecha