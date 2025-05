El Departamento de Estado de EU suspende las citas para visas de estudiante e intercambio

Por Edward Wong

El secretario de Estado Marco Rubio emitió un cable ordenando una pausa mientras el departamento amplía su revisión de las cuentas de redes sociales de los solicitantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está interrumpiendo temporalmente las entrevistas en el exterior con ciudadanos extranjeros que solicitan visas de estudiante y de intercambio, a medida que amplía el escrutinio de las publicaciones de los solicitantes en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Cierra en caos campaña para Poder Judicial por acordeones, presiones y poca claridad

La orden fue emitida por el secretario de Estado Marco Rubio en un cable fechado el martes que se envió a las embajadas y consulados estadounidenses. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó el martes que Rubio había dado la orden de suspender las citas para nuevas entrevistas hasta que se recibieran nuevos lineamientos.

“Utilizamos toda la información disponible en nuestro proceso de selección e investigación para visas”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, sin especificar qué podría ser motivo de rechazo de un solicitante en virtud de la nueva política sobre redes sociales. El comunicado señala que, desde 2019, se pide a los solicitantes de visas que faciliten información sobre sus cuentas de redes sociales en los formularios.

La orden del secretario de Estado se produce en un momento en que el presidente Donald Trump está intentando forzar a la Universidad de Harvard y a otras instituciones a restringir lo que se puede decir en los campus, con especial atención a los discursos contra Israel.

Trump dijo este mes que el gobierno estadounidense dejaría de conceder a Harvard el derecho a matricular estudiantes internacionales. El viernes, una jueza federal dictó una orden de restricción temporal que impedía a Trump seguir adelante con la medida contra Harvard y los estudiantes extranjeros.

Muchas universidades de Estados Unidos dependen de los estudiantes extranjeros que pagan la totalidad de la matrícula. Esos estudiantes representan una parte sustancial de los ingresos anuales de muchas universidades estadounidenses. En algunos campus, los estudiantes extranjeros constituyen la mayoría de los investigadores en determinadas disciplinas, principalmente en ciencias.

Los estudiantes extranjeros obtuvieron colectivamente más de 1,3 millones de títulos de enseñanza superior en 2023, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional. Los profesores visitantes extranjeros también se verán afectados por las nuevas restricciones.

Los ciudadanos extranjeros con citas para entrevistas ya concertadas para visas de estudiante o de intercambio deberían, en teoría, poder seguir asistiendo a ellas.

En su comunicado, el Departamento de Estado insinuó que la pausa formaba parte de la programación normalmente “dinámica” de las entrevistas para dichas visas. El departamento dijo que basa los plazos para otorgar visas en lo que los funcionarios necesitan para realizar una investigación suficiente, en cumplimiento de la legislación estadounidense y “para garantizar que los solicitantes no suponen un riesgo para la seguridad o la protección de Estados Unidos”.

El 25 de marzo, Rubio emitió un cable en el que pedía a los funcionarios consulares que examinaran el contenido de las redes sociales de algunos solicitantes de visas de estudiante y de otros tipos. Dicha directiva decía que los funcionarios debían remitir a determinados solicitantes de visas de estudiante y de visitante de intercambio a la “unidad de prevención del fraude” para una “comprobación obligatoria de redes sociales”.

En los últimos meses, Rubio ha hablado de anular visas de estudiante, revocar la residencia permanente (green cards) y examinar el historial de los visitantes extranjeros en las redes sociales, principalmente en el contexto de la indignación por la guerra en Gaza. Ha dicho que los manifestantes propalestinos en los campus han acosado a otros estudiantes, han destruido propiedades y han perturbado la vida cotidiana, aunque esos actos no han sido generalizados en las protestas universitarias.

Los críticos afirman que el gobierno de Trump intenta suprimir la libertad de expresión y promover la conformidad ideológica.

A finales de marzo, Rubio dijo a los periodistas que había revocado 300 visas o más, muchas de ellas concedidas a estudiantes, y que seguía cancelando más a diario.

A principios de marzo, Rubio despojó a Mahmoud Khalil, estudiante recién graduado en la Universidad de Columbia, de su condición de residente permanente. Rubio dijo que Khalil, quien tiene ascendencia palestina y está casado con una ciudadana estadounidense, estaba socavando la política exterior de Estados Unidos. Los agentes de migración detuvieron entonces a Khalil.

En algunos casos, los ciudadanos extranjeros que corren el riesgo de perder sus visas o green cards han presentado demandas contra el gobierno estadounidense, y los jueces han dictado órdenes de restricción temporal contra las acciones federales.

En marzo, Rubio se jactó de haber revocado la visa de una estudiante turca de doctorado y becaria Fulbright de la Universidad de Tufts, Rumeysa Ozturk. La única acción de protesta digna de mención que había emprendido fue escribir un ensayo en un periódico estudiantil en el que pedía el apoyo de la universidad a los derechos de los palestinos y la desinversión en Israel. Este mes, un juez ordenó a los funcionarios de migración que la liberaran de un centro de detención.

c. 2025 The New York Times Company