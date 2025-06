El Despacho Oval es el nuevo escenario de ‘El aprendiz’ de Trump

Los enfrentamientos resultaron impactantes en comparación con la forma en que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo la diplomacia en ese imponente despacho. Pero no fueron sorpresivos, al menos no para quien hubiera visto a Trump durante sus 14 temporadas como el caprichoso y exigente presentador de la serie de concursos empresariales de la NBC, El aprendiz .

Como en El aprendiz , en el que Trump estaba flanqueado por un elenco de asesores, Trump cuenta con ayuda desde la barrera. A veces, Vance se convierte en el cómplice provocador, como cuando desafió a Zelenski al preguntar: “¿Has dicho ‘Gracias’ una sola vez en toda la reunión?”. Fue un comentario que pareció enardecer aún más a Trump, siempre muy sensible a las afrentas.

Observa con el sonido apagado —como suele hacer Trump con sus apariciones en pantalla— y podrás ver cómo se desarrolla el lenguaje corporal. Zelenski adopta una postura pensativa mientras Trump se inclina hacia él; en un momento acalorado, Trump incluso empuja ligeramente el brazo de Zelenski. Ramaphosa mantiene una sonrisa incrédula y sacude de vez en cuando la cabeza, mientras su anfitrión —la estrella— habla. La incomodidad no necesita subtítulos.

Y en algún momento —no siempre, pero sí a menudo— saltan chispas. Puedes sentir cómo cambia el ambiente, como si la partitura musical cambiara a una tonalidad menor. Un invitado podría contradecir a Trump o corregir un detalle factual, como cuando Zelenski señaló que Rusia invadió su país por primera vez en 2014, no en 2022. Trump podría empujar a sus invitados fuera de su zona de confort, o un periodista podría plantear un tema delicado. Hay un desafío, o un paso en falso, o un desaire sutil, y de repente, la rueda de prensa es una zona de guerra.

En El aprendiz , Trump era conflictivo y voluble. Cualquier cosa podía hacerlo estallar. Podía juzgar a un concursante demasiado asertivo o no lo suficientemente asertivo, demasiado manso o demasiado bocón, demasiado irrespetuoso o demasiado adulador. Era como una bestia mítica, en una guarida de trampas con resortes, que podía concederte un deseo o devorarte, según cómo respondieras a su inescrutable acertijo.

Sus invitados suelen verse sometidos a presiones cruzadas por las cámaras, atrapados entre la mirada del anfitrión y los ojos del público en casa. Esto añadió un subtexto incómodo a una reunión en febrero con el rey Abdullah II de Jordania, en la que Trump declaró: “Tendremos Gaza” y presionó al monarca para que acogiera a los palestinos desplazados, una propuesta muy impopular en los países árabes. El rey intentó desviar la sugerencia y aplacar a Trump con alternativas; más tarde rechazó la petición en las redes sociales.

En este escenario televisado, frente a un poderoso presentador-productor que controla los temas y el encuadre, puedes elegir distintas estrategias. Zelenski, un experimentado actor televisivo cuya facilidad ante las cámaras ayudó a movilizar al mundo en torno a su país, se negó a ceder terreno. Esto no impidió que la reunión se descontrolara, pero siempre cabe esperar que el pugnaz presentador respete a un luchador; los dos líderes fueron vistos conversando en el funeral del papa Francisco en abril.

Puedes intentar adelantarte, como hizo Ramaphosa. Llevó a sus propios invitados, entre los que había golfistas sudafricanos, para ganarse mejor el oído del presidente, obsesionado con el golf. A pesar del asalto multimedia, Ramaphosa consiguió presentar un argumento sostenido contra las afirmaciones de Trump sobre el genocidio.

Sin embargo, lo que más parece gustarle a Trump en el Aprendiz oval es un espejo, igual que en la NBC. En la primera temporada de El aprendiz, el concursante Sam Solovey se congració al afirmar la creencia de Trump en el valor de una “reserva genética” fuerte (antes de caer en desgracia, como tantos).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, halagó a Trump y se le unió para atacar a la prensa. También se hizo eco del sarcástico descaro de Trump al responder preguntas sobre un hombre deportado injustamente a una prisión salvadoreña. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni —una conservadora de ideas afines con políticas contrarias a la inmigración— soltó palabras de moda como “woke” y “DEI” en inglés y salió de su sesión en la sala de juntas sin incidentes.

Sin embargo, incluso cuando no hay fuegos artificiales en la sala, puede haber drama fuera de la pantalla. El 5 de junio, durante su reunión televisada en directo con Friedrich Merz, canciller de Alemania, Trump arremetió contra las críticas de Musk sobre su legislación nacional.

El drama de la telerrealidad a menudo se ve favorecido por la “segunda pantalla”, es decir, por el revuelo que se forma en internet cuando una gran escena se hace viral en las redes sociales. El 5 de junio, la crítica en directo incitó a Musk a lanzar una andanada en tiempo real contra la “ingratitud” del presidente, cuya campaña había financiado generosamente.

Más allá del conflicto político, la ruptura más jugosa de la temporada fue también una contienda entre formatos mediáticos. Trump avivó sus ataques en su sitio de microblogueo, Truth Social. Musk desató sus quejas y amenazas a través de la plataforma más grande X, que compró en 2022.

Cuando estás en el punto de mira en el Aprendiz del Despacho Oval, es útil tener tu propio medio de comunicación personal. Pero Trump, como ha demostrado su monopolio para captar la atención, aún controla la televisión.

James Poniewozik es el crítico jefe de televisión del Times. Escribe reseñas y ensayos enfocados en la televisión como un reflejo de la cultura y la política cambiantes. c. 2025 The New York Times Company.

Por James Poniewozik, The New York Times.