El despliegue naval de EU en el Caribe es ya el mayor desde la primera Guerra del Golfo

Internacional
/ 29 octubre 2025
    El despliegue naval de EU en el Caribe es ya el mayor desde la primera Guerra del Golfo
    Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/Alyssa Joy/Marina de Estados Unidos

Con el portaaviones USS Gerald Ford, Estados Unidos pasará a tener ocho buques de guerra en el Caribe

WASHINGTON- El despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, frente a Venezuela, ya es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), a la espera del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford.

“No mandas a uno de tus más importantes activos navales para estar parado y darse una vuelta. O lo usas o lo reasignas de inmediato. Lo más probable es un ataque con misiles contra Venezuela”, indicó -en entrevista con EFE- el coronel de Infantería de Marina retirado y autor del análisis del CSIS, Mark Cancian.

TE PUEDE INTERESAR: Audaz plan de un agente federal: convencer al piloto de Maduro de traicionar al líder venezolano

EL POTENTE DESPLIEGUE DE EU EN EL CARIBE

Tras la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, que se espera para la próxima semana, EE.UU. pasará a tener ocho buques de guerra (seis de ellos destructores), tres buques anfibios y un submarino. Un total de trece efectivos navales, algo que ni siquiera se dio en la invasión a Panamá en 1989 o en la invasión a la isla de Granada en 1983.

“Este es el despliegue naval más grande en Latinoamérica en al menos veinticinco años o incluso puede que de los últimos cuarenta años”, indica Cancian, experto en defensa del CSIS.

El Ford, que está agrupando a su convoy de ataque completo frente a costas italianas, estará escoltado por tres destructores e incluye buques de abastecimiento pensados para campañas largas.

$!El destructor USS Gravely se prepara para atracar en Puerto España, Trinidad y Tobago, para realizar ejercicios militares.
El destructor USS Gravely se prepara para atracar en Puerto España, Trinidad y Tobago, para realizar ejercicios militares. Foto: AP/Robert Taylor

El imponente despliegue, que se sumará a sobrevuelos de bombarderos estratégicos, incluirá helicópteros SH-60R, que junto a los aviones de combate, los cazas y los aviones de apoyo del portaaviones, podrán llevar a cabo una campaña de mucho mayor escala que la ordenada por el presidente Trump contra el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses contarán con más de 700 misiles, además de unos 180 misiles de largo alcance Tomahawks, para ataques terrestres.

“ATAQUES AÉREOS, PERO NO INVASIÓN TERRESTRE”

El anuncio del despliegue del grupo de ataque del Ford, el portaaviones más moderno e importante de la flota estadounidense, desde el estratégico Mediterráneo oriental a aguas del mar Caribe pone de manifiesto el interés de la Administración Trump de llevar al máximo la tensión contra el régimen de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR: El Pentágono anuncia el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe

“Mandar a este imponente activo naval, cuando EE.UU. solo tiene tres grupos de ataque activos en el planeta es un mensaje muy claro. EE.UU. dispondrá de una gran capacidad para realizar ataques aéreos y con misiles, por lo que un ataque de ese tipo es lo más probable. Para lo que no está pensada esta fuerza es para una invasión”, indica Cancian.

Además, el CSIS apunta que el Caribe ha sido “una región de baja atención durante décadas con raras visitas de portaaviones”.

$!El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos arribó a Puerto España, Trinidad y Tobago.
El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos arribó a Puerto España, Trinidad y Tobago. Foto: EFE/Karla Ramoo

Los expertos señalan que, otro de los indicadores de que esta operación podría no ser simplemente una demostración de fuerza es el establecimiento de grandes campamentos militares en Puerto Rico, lo que indicaría preparativos para un importante movimiento de tropas hacia la región, algo que todavía no ha ocurrido.

¿CADA VEZ MÁS CERCA DE LA INVASIÓN?

EE.UU. está cada vez mejor posicionado para llevar a cabo una campaña aérea, pero no cuenta con una fuerza suficiente para llevar a cabo una invasión terrestre con tropas estadounidenses en territorio extranjero, algo a lo que Trump siempre se ha opuesto como principio general de su política exterior y de defensa.

Stephen Biddle, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia (Nueva York), aseguró a EFE que “en caso de que haya una invasión, es de suponer que Estados Unidos enviaría primero a la zona a sus combatientes, pero el desplazamiento por sí solo (del Ford) no lo garantiza”.

Por su parte, Michael Desch, director del Centro de Seguridad Internacional de la universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana (EE.UU.), ve similitudes entre las posibles acciones del portaaviones en el Caribe con lo campaña que Trump ordenó entre marzo y mayo de este año contra objetivos hutíes en Yemen.

En la operación, en la que estuvo involucrado el portaaviones USS Harry Truman, se atacaron más de 800 objetivos y se mataron a «cientos de combatientes hutíes», según el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), aun así, Washington reconoció no haber logrado detener a los insurgentes.

En opinión de Cancian, “algo tendrá que pasar en las próximas semanas. Una vez mandas todo ese poder de combate creas una situación que no es estable, o lo usas o te repliegas a otro punto estratégico”.

Por Esteban Capdepon y Jairo Mejía, Agencia de Noticias EFE.

Temas


Buque
militares

Localizaciones


Caribe
Venezuela

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual