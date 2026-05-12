El director de la OMS insta a los países a prepararse para un aumento de casos de hantavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus instó a las autoridades a seguir los consejos y recomendaciones de la OMS, que incluyen una cuarentena de 42 días y la vigilancia constante de los contactos de alto riesgo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud ha instado a los países a prepararse para un mayor número de casos de hantavirus tras el brote a bordo del MV Hondius, y ha agradecido a España la “compasión y solidaridad” demostradas al acoger al crucero afectado y evacuar a sus pasajeros y tripulación.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor, pero por supuesto la situación podría cambiar y, dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, declaró en una rueda de prensa en Madrid el martes.

El MV Hondius, que navegaba de Argentina a Cabo Verde, se vio envuelto en el brote tras la muerte de tres pasajeros —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— a causa del virus. Si bien suele transmitirse por roedores salvajes, el hantavirus puede contagiarse de persona a persona en casos excepcionales de contacto cercano.

Hasta el momento, la OMS ha confirmado nueve casos de la variante andina del virus, entre ellos una mujer francesa y un ciudadano estadounidense que dieron positivo tras ser evacuados del barco.

El Ministerio de Sanidad español informó el martes que uno de los 14 españoles evacuados del barco y puestos en cuarentena en un hospital militar de Madrid había dado positivo por hantavirus y presentaba síntomas.

«El paciente que ayer dio positivo provisionalmente ha dado positivo por hantavirus», se indicó en un comunicado. «El paciente presentó fiebre baja y síntomas respiratorios leves ayer, pero actualmente se encuentra estable y no muestra deterioro clínico evidente».

Tedros, que hablaba junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , dijo que era probable que aparecieran más casos debido al grado de interacción entre los pasajeros a bordo del barco antes de que se diera la alarma y se confirmara el primer caso en un pasajero el 2 de mayo.

“Prevemos más casos porque, como recordarán, el caso índice —el primer caso en el barco— se registró el 6 de abril... [y] hubo mucha interacción con los pasajeros. Y como saben, el período de incubación también es de seis a ocho semanas.”

“Debido a la interacción que tuvieron mientras aún estaban en el barco, especialmente antes de que comenzaran a tomar algunas medidas de prevención de infecciones, es de esperar que haya más casos debido a algunos de los sucesos ocurridos durante el viaje.”

Tedros afirmó que, tras la evacuación, cada país era responsable de sus ciudadanos y añadió: «Espero que se ocupen de los pacientes y los pasajeros, ayudándolos y protegiendo también a sus ciudadanos. Eso es lo que esperamos».

El director general de la OMS también rindió homenaje al gobierno y al pueblo español por su respuesta ante la difícil situación de los pasajeros y tripulantes del barco, después de que las autoridades de Cabo Verde les negaran el permiso para atracar. Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados de Tenerife en una operación cuidadosamente coordinada entre el domingo y el lunes.

«Quisiera agradecer a España y, especialmente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su excelente liderazgo y coordinación», dijo. «Sé que esto es un ejemplo —y espero que otros países también aprendan de él— no solo por la obligación, sino también por la compasión y la solidaridad que ha demostrado España». En un «mundo dividido y polarizado», añadió, «la amabilidad y el cuidado mutuo» son importantes.

Sánchez se hizo eco de este sentimiento y afirmó: “Este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo. Lo que necesita son países que demuestren solidaridad y quieran salir adelante”.

El primer ministro también ofreció una vez más sus condolencias a la familia de un agente de la Guardia Civil que falleció de un ataque al corazón mientras participaba en la evacuación el domingo.

A pesar de las objeciones del gobierno regional de las Islas Canarias, el gobierno central español permitió que el MV Hondius fondeara en el puerto de Tenerife —y luego, brevemente, atracara— mientras supervisaba la operación de evacuación.

Los dos últimos aviones con pasajeros y tripulación partieron de las Islas Canarias el lunes por la noche y llegaron a los Países Bajos a primera hora del martes. El MV Hondius, que repostó combustible y se reabasteció en Tenerife, ahora regresa al puerto de Róterdam con una tripulación de 25 personas, además de un médico y una enfermera.