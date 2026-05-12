El último brote de hantavirus devastó un pueblo entero; así fue como Argentina finalmente lo detuvo

Alrededor de 100 personas asistieron a una fiesta de cumpleaños en el pintoresco pueblo patagónico de Epuyén en noviembre de 2018, que se convirtió en un evento de supercontagio que finalmente causó la muerte de 11 personas.

El crucero MV Hondius , que se convirtió en el epicentro de un brote de hantavirus durante su travesía transatlántica, zarpó el 1 de abril de Argentina, donde aún perduran los dolorosos recuerdos del mortal virus tras el último gran brote ocurrido hace casi una década.

Fueron necesarias estrictas medidas de cuarentena para detener la propagación.

El Dr. Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), declaró el domingo que los funcionarios de salud estadounidenses estaban considerando los protocolos desarrollados durante brotes anteriores de hantavirus para contener el provocado por el MV Hondius.

Según un informe publicado en el New England Journal of Medicine, un invitado infectado, que presentaba síntomas del virus en el momento de la fiesta, transmitió el virus a varias personas sentadas cerca, lo que provocó una serie de contagios en cadena que enfermaron a otras 34 personas.

“La persona contagiada estaba sentada en la misma mesa que mi padre. Y en esa mesa había varias personas que se infectaron y algunas murieron”, dijo Mailen Valle, de 33 años, quien perdió a su padre y a sus dos hermanas en el brote.

Trágicamente, Valle y sus dos hermanas contrajeron el hantavirus en el funeral de su padre; una de ellas murió “a las pocas horas” de mostrar síntomas, y la otra fue enterrada sin velatorio, según contó a France 24.

“Nadie estaba preparado para ver cómo, en cuestión de días, una mesa familiar quedaba vacía”, recordó entre lágrimas en declaraciones al medio.

Isabel Díaz sufrió la trágica pérdida de su madre, quien enfermó a causa del brote provocado por su padre, Víctor.

Posteriormente fue identificado como el “paciente cero”.

“La gente miraba mal a mi padre. No es culpa suya que se enfermara”, declaró a la AFP, explicando que su familia fue discriminada a raíz del brote.

“Nadie elige enfermarse, y mucho menos contagiar a otros, y mucho menos perder a su madre.”

Víctor Díaz compartió con el medio que el virus le causó dolores corporales y le dejó un sabor tan amargo en la boca que incluso el agua le resultaba desagradable.

“Empezó con una sensación de debilidad. No tenía ganas de comer. Y me empezaron a salir manchas moradas”, dijo. “Ese mismo día, perdí el conocimiento”.

Desde que se produjo el brote del virus en la región, al que los lugareños han llegado a llamar simplemente “el hanta”, los habitantes han tomado medidas para mitigar posibles brotes futuros, como ventilar regularmente los cobertizos e incluso fregarlos con lejía.

La transmisión del virus de persona a persona es generalmente poco frecuente; lo más común es que se propague a través de la orina, la saliva o las heces de los ratones.

Tras confirmarse los primeros 18 casos, las autoridades sanitarias impusieron estrictos protocolos de aislamiento a los pacientes con casos confirmados, así como la cuarentena obligatoria para cualquier persona con la que pudieran haber estado en contacto.

Según la revista Journal of Medicine, “es muy probable que estas medidas hayan frenado una mayor propagación”, que se redujo a la mitad después de que se ordenara el aislamiento.

Se convirtió en un anticipo de la cuarentena que el mundo vería menos de dos años después, durante la pandemia de COVID-19.

in embargo, a diferencia de la COVID-19, los expertos en enfermedades infecciosas afirman que la transmisión del hantavirus de persona a persona requiere el intercambio de grandes gotas de saliva, lo que significa que solo el contacto prolongado con una persona infectada tiene probabilidades de provocar la infección.

Bhattacharya declaró el domingo que cree que los pasajeros estadounidenses que se encontraban en el barco pueden recibir tratamiento de forma segura, y sin que se produzca un brote en Estados Unidos, gracias a las lecciones aprendidas en el brote anterior.

“Queremos tratarlo con nuestros protocolos contra el hantavirus, que han tenido éxito en la contención de brotes en el pasado”, dijo.

En total, se confirmaron 34 casos de personas infectadas en Argentina entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, de las cuales 11 fallecieron a causa del virus.

Hasta el momento, tres de los 147 pasajeros del MV Hondius han fallecido, y el resto está siendo monitoreado de cerca en sus países de origen tras un esfuerzo multinacional de repatriación.

De los 17 estadounidenses que iban a bordo, 15 están siendo examinados para detectar síntomas en un centro de cuarentena en Nebraska, mientras que los dos pacientes que se sabe que están infectados fueron trasladados en avión al Hospital Universitario Emory en Atlanta.

Los funcionarios de salud de Estados Unidos han afirmado repetidamente que la amenaza para la salud pública que supone el brote aislado de hantavirus es baja y que no dará lugar a otra pandemia similar a la de la COVID-19.