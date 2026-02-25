Trump afirma que Irán trabaja en misiles que pueden alcanzar a EU

Internacional
/ 25 febrero 2026
    Trump afirma que Irán trabaja en misiles que pueden alcanzar a EU
    Trump afirmó en su discurso sobre el Estado de la Unión que Irán ha desarrollado misiles que pueden atacar bases militares estadounidenses en Europa y otros lugares. AP

Trump ha respaldado públicamente un cambio de régimen en Irán, pero no está claro si los potenciales ataques estadounidenses buscarían lograr eso

Donald Trump ha afirmado en su discurso sobre el Estado de la Unión por la noche que Irán ha desarrollado misiles que pueden atacar bases militares estadounidenses en Europa y Medio Oriente, y está trabajando en armas que pueden llegar al propio Estados Unidos.

“Son gente terrible”, dijo Trump a los legisladores en referencia al régimen de Teherán, que rechazó lo que calificó de “grandes mentiras” del presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Bill Gates admite que tuvo dos romances con mujeres rusas y se disculpa con su personal por los vínculos con Jeffrey Epstein

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos”.

El presidente agregó que a pesar de los ataques aéreos estadounidenses contra tres sitios nucleares iraníes clave en junio pasado, la República Islámica quiere iniciar su programa de armas atómicas “en todas partes... y, en este momento, nuevamente está persiguiendo sus siniestras ambiciones”.

“Estamos negociando con ellos”, continuó Trump. “Quieren llegar a un acuerdo, pero aún no hemos escuchado esas palabras sagradas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”.

La próxima ronda de conversaciones entre Washington y Teherán está programada para el jueves en Ginebra, Suiza. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien encabezará la parte estadounidense, causó sorpresa el 21 de febrero al declarar a Fox News que Irán estaba “probablemente a una semana de tener material para fabricar bombas de grado industrial”.

Trump también citó informes que sugerían que el régimen había asesinado a 32.000 de sus propios ciudadanos en una ofensiva tras las protestas antigubernamentales que se extendieron por todo Irán en diciembre y enero en respuesta al precario estado de la economía del país.

La asombrosa cifra había sido ampliamente difundida en las redes sociales, pero ningún funcionario occidental destacado ni grupo de derechos humanos la repitió.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, que se basa en una red de informantes dentro de Irán, estimó el lunes que poco menos de 6.500 manifestantes habían muerto en la represión y que otros 11.744 casos estaban “bajo revisión”.

“En tan solo los últimos dos meses, con las protestas, han matado al menos, al parecer, a 32.000 manifestantes, 32.000 en su propio país”, declaró el presidente el martes por la noche. “Les dispararon y los ahorcaron. Les impedimos ahorcar a muchos con amenazas de violencia grave”.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, desestimó el miércoles los comentarios de Trump como parte de una “campaña de desinformación y desinformación”, diciendo: “Todo lo que [EE. UU.] alega con respecto al programa nuclear de Irán, los misiles balísticos de Irán y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de grandes mentiras”.

Horas antes de que Trump subiera al podio en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, informaron a los líderes del Congreso en la Casa Blanca sobre una posible acción militar contra Irán.

“Esto es serio y la administración tiene que presentar su caso al pueblo estadounidense”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), a los periodistas después de la sesión informativa, sin dar más detalles sobre su contenido.

“Estoy muy preocupado”, añadió el vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jim Himes (demócrata por Connecticut). “Las guerras en Oriente Medio no son buenas para los presidentes ni para el país, y no hemos escuchado ni una sola razón convincente que justifique por qué ahora es el momento de lanzar otra guerra en Oriente Medio”.

El 2 de enero, Trump amenazó con bombardear Irán si las autoridades mataban a manifestantes antirrégimen. Posteriormente, suspendió un ataque previsto cuando Teherán afirmó haber cancelado 800 ejecuciones planeadas, y las conversaciones posteriores se han centrado en el programa nuclear iraní.

Al mismo tiempo, el presidente ordenó que dos grupos de portaaviones estadounidenses se posicionaran para posibles ataques.

Trump ha respaldado públicamente un cambio de régimen en Irán, pero no está claro si los potenciales ataques estadounidenses buscarían lograr eso, ya sea asesinando a los líderes del país o ablandando al gobierno para un posible derrocamiento.

A principios de esta semana, la Casa Blanca se vio obligada a desmentir los informes de que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto , había advertido a Trump sobre los riesgos de verse arrastrado a un conflicto sostenido en Medio Oriente.

