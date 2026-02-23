Los archivos de Epstein causan consternación entre profesores y estudiantes estadounidenses

Las principales instituciones de educación superior de Estados Unidos están considerando la última publicación de los archivos de Epstein después de descubrir las relaciones del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein con miembros de juntas directivas, profesores y administradores en campus de todo el país.

En algunos casos, se ha puesto a profesores bajo revisión, se han cerrado centros de investigación o se han cancelado congresos . Estudiantes y personal han respondido de diversas maneras, incluyendo peticiones, cartas abiertas y foros en el campus.

El 9 de febrero, el profesorado de Barnard College, la universidad privada femenina de artes liberales afiliada a la Universidad de Columbia, publicó una carta abierta firmada por más de 70 profesores en la que se instaba a la universidad a “reconocer e investigar” la correspondencia recientemente publicada entre Epstein y Francine LeFrak, destacada donante y miembro del consejo directivo de la institución. LeFrak aparece en los archivos de Epstein 15 veces , según el Barnard Bulletin.

En una aparición, LeFrak pidió –en 2010– unirse a un amigo cercano y a Epstein durante “las vacaciones”; en otra, más tarde ese año, invitó a Epstein “como su invitado” a un viaje a Ruanda, donde fundó una iniciativa que brinda capacitación ocupacional y empleo a las mujeres sobrevivientes del genocidio de ese país.

La carta señala que la conexión entre Epstein y LeFrak es “repugnante”, particularmente porque la interacción tuvo lugar después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

“No creemos que las personas que mantuvieron contacto con un conocido traficante sexual y delincuente sexual convicto reflejen nuestros valores, ni se hayan comportado como miembros adecuados del consejo directivo de Barnard College”, afirma la carta. También insta a Barnard a retirar el nombre de LeFrak del recién construido Centro Francine A. LeFrak para el Bienestar, que alberga el programa de educación, prevención y divulgación sobre violencia sexual de la universidad, entre otras iniciativas.

Muchos miembros del profesorado expresaron confusión e indignación específicamente con respecto a la relación de LeFrak con un programa que pretende fomentar la salud y el bienestar de las mujeres jóvenes.

“Siento una verdadera y profunda decepción, porque creo que, como universidad de mujeres, nuestra misión es directamente antitética a cualquier revelación de esos archivos”, dijo una profesora de Barnard, que pidió permanecer en el anonimato.

Son hombres muy privilegiados, poderosos, en muchos casos reservados y nefastos, quienes controlan las vidas y las narrativas de un amplio sector de mujeres. ¿Cómo puede una universidad femenina, con su compromiso declarado con la salud, el bienestar y la excelencia de las mujeres, tener un nombre prominente en el campus que ahora se asocia con una delincuente sexual?

Un portavoz de Barnard afirmó que la escuela ha contratado a un asesor independiente para revisar los hechos y asesorar a la universidad en consecuencia, y señaló que «Barnard es un lugar donde se promueve la educación de las mujeres y donde se les apoya, se les anima y se les brindan las herramientas para alcanzar su máximo potencial. Barnard nunca ha aceptado dinero de Jeffrey Epstein y no tenemos conocimiento de ninguna conexión con la universidad».

Por otra parte, la Universidad de Columbia sancionó a dos personas afiliadas a su facultad de odontología después de que documentos revelaran que ayudaron a la novia de Epstein a ingresar a la institución. La Dra. Letty Moss-Salentijn fue destituida de su cargo de vicedecana de la facultad de odontología, mientras que el Dr. Thomas Magnani fue destituido del comité de revisión de admisiones y de sus funciones de liderazgo voluntario.

La universidad también señaló que hará una donación de 210.000 dólares, la misma cantidad que recibió de Epstein y entidades relacionadas, a dos organizaciones sin fines de lucro con sede en Nueva York que apoyan a sobrevivientes de abuso sexual y trata de personas.

Al otro lado del país, los miembros de la comunidad de UCLA han estado conmocionados por la gran cantidad de correos electrónicos intercambiados entre el Dr. Mark Tramo, profesor adjunto de neurología en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA, y Epstein a lo largo de 12 años. Si bien UCLA eliminó el perfil de Tramo de su sitio web, este sigue impartiendo clases en la universidad.

“Como académico, estoy absolutamente indignado por cómo [Tramo] abusó de su cargo”, escribió a The Guardian un ex alumno de la UCLA que pidió el anonimato.

En 2010, Tramo le reenvió a Epstein mensajes de dos estudiantes mujeres, una de UCLA y la otra de Harvard, que le habían escrito para expresarle interés en oportunidades de investigación a través del Instituto de Música y Ciencias del Cerebro, al que Epstein había donado dinero.

Al día siguiente, Epstein respondió: “¿Alguno de estos es lindo?”. Tramo respondió: “¡Ya veremos! (¡Eres terrible!)”

Una petición que exige a la universidad el despido de Tramo ha reunido más de 10.000 firmas. La UCLA declinó la solicitud de comentarios del Guardian.

En Bard, la pequeña universidad de artes liberales en Annandale-on-Hudson, Nueva York, la última publicación de los archivos de Epstein ha tocado una fibra sensible en el centro del campus.

Se reveló una relación de largo plazo entre Leon Botstein, presidente de Bard, y Epstein, lo que llevó a los estudiantes a escribir una carta abierta pidiendo la renuncia de Botstein.

En su propia carta a la comunidad de Bard, Botstein intentó aclarar su relación con Epstein, escribiendo : «Mis interacciones con Epstein siempre tuvieron como único propósito solicitar donaciones para la universidad. El Sr. Epstein no era mi amigo; era un posible donante».

En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de Bard remitió a The Guardian a un comunicado enviado por el consejo directivo de la escuela a la comunidad el 19 de febrero, en el que anunciaban que la escuela había contratado a un bufete de abogados externo para realizar una investigación independiente sobre las comunicaciones entre Epstein y Botstein. La revisión independiente incluirá “el alcance completo de estas comunicaciones, las contribuciones financieras relacionadas con Epstein y cualquier asunto relacionado relevante para comprender plenamente estos asuntos”.

«Botstein ha creado al Bardo que conocemos», dijo un estudiante actual, que pidió permanecer en el anonimato. Botstein ha dirigido la escuela durante más de 50 años y es ampliamente considerado un referente de la institución.

Ese estudiante también afirmó que la comunidad de Bard discrepó sobre la renuncia de Botstein. Quienes se oponen a su renuncia han destacado su larga trayectoria y su papel como prolífico recaudador de fondos para la escuela.

“[La comunidad de Bard] habla de muchas cosas todo el tiempo, pero esto es algo de lo que la gente no puede hablar porque si lo hace, pierde su financiación, su sustento”, dijo el estudiante.

Otro estudiante, que también solicitó el anonimato, enfatizó la importancia de los esfuerzos de recaudación de fondos de Botstein en el campus.

“Poner a Bard en un período de transición, o en una búsqueda presidencial, solo perjudicaría a los sectores más vulnerables de la institución”, dijo. “No somos una universidad muy rica, y creo que hemos logrado resultados realmente extraordinarios con el dinero que Botstein ha recaudado”.

En Harvard, el exrector Larry Summers anunció en diciembre su dimisión como profesor mientras la institución investigaba sus vínculos con Epstein. La universidad también confirmó que ampliaría su investigación para indagar en las relaciones de donantes con el financiero caído en desgracia. Una revisión interna de 2020 reveló que Epstein donó 9,1 millones de dólares a la institución de la Ivy League entre 1998 y 2008.

De igual manera, la Universidad de Yale prohibió al profesor de informática David Gelernter impartir clases mientras la institución investigaba su conexión con Epstein. En un correo electrónico, Gelernter recomendó a Epstein una estudiante para un proyecto de software, llamándola “una rubia muy pequeña y guapa”.

La Universidad Estatal de Ohio anunció una investigación sobre el ginecólogo y profesor universitario Dr. Mark Landon después de que los archivos revelaran que Epstein le enviaba pagos regulares. El miembro del consejo de administración de Union College, Brad Karp, renunció a su puesto en la junta directiva de la universidad debido a correos electrónicos enviados a Epstein, además de su cargo como presidente del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

A principios de este mes, el Instituto Tecnológico de la Moda (FIT) confirmó en un correo electrónico a la comunidad que suspendió a un empleado del FIT presuntamente vinculado con la empresa Epstein. Aunque no se menciona su nombre en el correo electrónico, el profesor fue identificado como Lawrence Delson.

La última publicación de los archivos de Epstein ha creado repercusiones sísmicas en una amplia variedad de industrias en los EE. UU., el Reino Unido y más allá, incluida la política, los negocios y el entretenimiento.

En el Reino Unido, la larga relación entre Peter Mandelson y Epstein, revelada en los archivos, condujo a la destitución de Mandelson como embajador británico en Estados Unidos. Desde entonces, se le ha pedido que declare ante el Congreso sobre dicha relación. Cabe destacar que Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe, fue arrestado el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público por la policía que investigaba sus tratos con Epstein.

Las consecuencias en el mundo empresarial estadounidense se sintieron para el multimillonario Thomas Pritzker, quien renunció a la presidencia ejecutiva de la cadena hotelera Hyatt tras revelarse sus vínculos con Epstein. La destacada abogada de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, renunció a su cargo después de que correos electrónicos revelaran una estrecha relación entre ella y Epstein, a quien se refería como “Tío Jeffrey”.

El Dr. Peter Attia renunció a su puesto como director científico de David, una empresa de barras de proteínas, después de que se publicara su correspondencia con Epstein, que incluía un lenguaje particularmente lascivo.

Casey Wasserman, un destacado agente de talentos de Hollywood, decidió vender su agencia tras revelarse comunicaciones con Ghislaine Maxwell, socia de Epstein. Wasserman también preside los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, pero aún no ha renunciado a ese cargo.