Violencia y contaminación, así impacta la producción ‘industrial’ de drogas en la UE

LA HAYA- La Unión Europea (UE) se ha consolidado como uno de los principales centros mundiales de producción de drogas sintéticas, un mercado que ha crecido a “una escala industrial” debido a “la alta demanda” y “grandes beneficios”, alertó en una entrevista con EFE Andy Kraag, jefe del Centro Europeo contra la Delincuencia Grave y Organizada de Europol.

“La UE es, a nivel global, uno de los mayores productores de drogas sintéticas, y la producción y el tráfico han aumentado en los últimos años”, señaló Kraag en La Haya, sede de Europol, sobre un mercado que describió como “un negocio de miles de millones de euros”.

La entrevista se produce tras conocerse este miércoles el resultado de la operación Fabryka, que permitió desmantelar 24 laboratorios clandestinos a escala industrial, detener a 85 personas y asestar el mayor golpe policial jamás registrado contra las drogas sintéticas en Europa, con la incautación de miles de kilos de drogas y grandes volúmenes de residuos químicos tóxicos.

El responsable policial sitúa a las drogas sintéticas como una amenaza comparable a la de la cocaína. “A veces se pone mucho el foco en el mercado de la cocaína, que está inundando las calles europeas, pero las drogas sintéticas están haciendo exactamente lo mismo”, afirmó.

La diferencia clave, subrayó, es que estas sustancias se producen dentro de Europa, lo que multiplica también su impacto ambiental.

DE LABORATORIOS DOMÉSTICOS A INDUSTRIALES

Kraag explicó que la producción ha dejado atrás los pequeños laboratorios improvisados para convertirse en una actividad industrial. “Se han vuelto más sofisticadas y de tamaño industrial. El equipamiento es sofisticado y las dimensiones son industriales, producen grandes volúmenes”, agregó.