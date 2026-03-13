Inteligencia artificial amenaza con despidos masivos en empleos de oficina... ¡y de jóvenes universitarios!

/ 13 marzo 2026
    Inteligencia artificial amenaza con despidos masivos en empleos de oficina... ¡y de jóvenes universitarios!
    El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está encendiendo alertas en el mercado laboral. Analistas y empresarios advierten que la automatización podría eliminar millones de empleos administrativos en los próximos años. VANGUARDIA/ARCHIVO

El avance de la inteligencia artificial podría provocar despidos masivos en empleos administrativos y afectar a jóvenes universitarios, advierten expertos y empresarios

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a un ritmo que pocos anticipaban hace apenas una década. Herramientas capaces de redactar documentos, analizar datos y automatizar procesos administrativos están comenzando a reemplazar tareas que durante años fueron realizadas por empleados de oficina.

El fenómeno ha despertado preocupación entre economistas, empresarios y trabajadores. El empresario y excandidato presidencial estadounidense Andrew Yang advirtió en una entrevista con CNBC que la expansión de la automatización podría derivar en una crisis laboral de gran magnitud en Estados Unidos.

No existe ninguna posibilidad de que esta transición no sea difícil para millones de personas”, declaró Yang al medio estadounidense al referirse al impacto que podrían tener estas tecnologías en empleos administrativos y tareas de oficina que hasta ahora parecían relativamente estables.

EMPLEOS ADMINISTRATIVOS EN LA MIRA DE LA AUTOMATIZACIÓN

Diversos analistas coinciden en que los primeros puestos en riesgo son aquellos vinculados a tareas repetitivas o altamente estructuradas. Entre ellos se encuentran puestos administrativos de nivel inicial, atención al cliente y ciertos trabajos de análisis de datos.

El director general de Anthropic, Dario Amodei, ha reconocido que la automatización impulsada por inteligencia artificial podría reemplazar hasta el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años.

Las cifras citadas por Yang reflejan la magnitud del posible impacto. Tan solo en Estados Unidos, más de dos millones de trabajadores en centros de atención telefónica podrían perder sus empleos en el corto plazo si las empresas aceleran la adopción de sistemas automatizados.

A esto se suma la preocupación en sectores como el transporte. La evolución de la conducción autónoma podría modificar profundamente el trabajo de conductores profesionales, un colectivo laboral numeroso en varios estados del país.

JÓVENES UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUBEMPLEO

Uno de los efectos más visibles de este cambio tecnológico es el aumento del subempleo entre jóvenes universitarios. Datos citados por CNBC indican que más del 50% de los graduados en Estados Unidos trabaja actualmente en puestos que no requieren el nivel de preparación académica que poseen.

Este fenómeno refleja una paradoja del mercado laboral contemporáneo. Mientras las universidades continúan formando profesionales en grandes cantidades, muchas de las tareas que antes representaban oportunidades laborales para recién egresados están siendo absorbidas por algoritmos y plataformas automatizadas.

El resultado es una competencia creciente por empleos especializados y bien remunerados. Para muchos jóvenes, la promesa de estabilidad económica ligada a la educación superior comienza a verse cuestionada por un entorno laboral cada vez más automatizado.

DEBATE SOBRE IMPUESTOS Y REGULACIÓN TECNOLÓGICA

Ante este escenario, Andrew Yang ha planteado la necesidad de replantear las políticas fiscales frente al avance de la inteligencia artificial. Su propuesta consiste en reducir o eliminar los impuestos al trabajo humano y aplicar tributos específicos a las empresas que desarrollan tecnologías de automatización.

La idea ha encontrado eco en algunos sectores de la industria tecnológica. Según Yang, el propio Dario Amodei ha señalado públicamente: “Vamos a automatizar hasta el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos años y deberían cobrarnos impuestos por ello”.

No obstante, las grandes compañías tecnológicas han mostrado reservas frente a nuevas cargas fiscales. Argumentan que la competencia global y el ritmo acelerado de innovación dificultan la aplicación de regulaciones que puedan ralentizar el desarrollo tecnológico.

Mientras tanto, el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la economía y el empleo continúa creciendo, impulsado por la incertidumbre sobre cómo se reorganizará el mercado laboral en los próximos años.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL EMPLEO

· Un estudio del Pew Research Center revela que 57% de los adolescentes en Estados Unidos utiliza herramientas de inteligencia artificial para buscar información.

· El mismo informe señala que 54% de los jóvenes emplea estas plataformas para realizar tareas escolares, lo que muestra su rápida integración en la vida cotidiana.

· Cerca de la mitad de los adolescentes también usa aplicaciones de inteligencia artificial con fines de entretenimiento, lo que evidencia la expansión cultural de estas tecnologías.

· En 28 estados de Estados Unidos, los conductores de camiones representan el grupo laboral más numeroso, lo que explica la preocupación por el impacto de la automatización en ese sector.

Carlos Martínez

