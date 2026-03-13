Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N” por feminicidio de estudiante de la UAEM Kimberly Joselin

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos obtuvo el 12 de marzo un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N” por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven identificada con las iniciales KJRB.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, ubicada en el municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, el juez determinó vincular a proceso al imputado y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía continuará reuniendo elementos dentro de la carpeta de investigación.

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PROTEGERÁN DATOS DE PRUEBA CONTENIDOS EN INVESTIGACIÓN DURANTE PROCESO

Durante la audiencia judicial, el juez resolvió que la víctima fuera citada únicamente por sus iniciales, KJRB, con el objetivo de evitar actos de revictimización.

Asimismo, hizo un llamado a no difundir datos de prueba contenidos en la investigación, con el fin de no vulnerar el desarrollo de las indagatorias ni los derechos de las víctimas directas e indirectas.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, existen elementos que señalan la probable participación de Jared Alejandro “N” en la privación de la vida de la víctima, cuyo cuerpo sin vida fue localizado al norte de la ciudad de Cuernavaca.