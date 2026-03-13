Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N” por feminicidio de estudiante de la UAEM Kimberly Joselin
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Un juez vinculó a proceso a Jared Alejandro “N” por el feminicidio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida y hallada sin vida en Cuernavaca.
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos obtuvo el 12 de marzo un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N” por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de la joven identificada con las iniciales KJRB.
Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, ubicada en el municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, el juez determinó vincular a proceso al imputado y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva.
Además, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía continuará reuniendo elementos dentro de la carpeta de investigación.
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PROTEGERÁN DATOS DE PRUEBA CONTENIDOS EN INVESTIGACIÓN DURANTE PROCESO
Durante la audiencia judicial, el juez resolvió que la víctima fuera citada únicamente por sus iniciales, KJRB, con el objetivo de evitar actos de revictimización.
Asimismo, hizo un llamado a no difundir datos de prueba contenidos en la investigación, con el fin de no vulnerar el desarrollo de las indagatorias ni los derechos de las víctimas directas e indirectas.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, existen elementos que señalan la probable participación de Jared Alejandro “N” en la privación de la vida de la víctima, cuyo cuerpo sin vida fue localizado al norte de la ciudad de Cuernavaca.
ENCUENTRAN SIN VIDA A KIMBERLY JOSELIN EN ZONA BOSCOSA DE CUERNAVACA
Las investigaciones iniciaron tras el reporte de desaparición de la joven Kimberly Joselin R. B., de 18 años, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
La estudiante fue reportada como desaparecida el viernes 20 de febrero, cuando se dirigía a su campus universitario para asistir a clases.
De acuerdo con los reportes, ese día abordó un transporte público y fue vista por última vez cerca de las instalaciones universitarias. Antes de perderse su rastro, envió un mensaje a su familia.
Tras la denuncia presentada por sus familiares el 21 de febrero, las autoridades activaron diversos protocolos de búsqueda que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos electrónicos.
El lunes 2 de marzo, la fiscalía informó sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa del poblado de Chamilpa, ubicado al norte de la capital morelense y colindante con el campus universitario donde la joven fue vista por última vez.
AUTORIDADES REALIZARON DILIGENCIAS PERICIALES PARA CONFIRMAR LA IDENTIDAD
Tras el hallazgo, las autoridades realizaron diversas diligencias periciales para determinar la identidad de la víctima, así como la causa de muerte y la temporalidad del fallecimiento.
De acuerdo con la información oficial, los indicios recabados apuntan a que el cuerpo corresponde a Kimberly Joselin Ramos Beltrán.
Los estudios forenses forman parte de la integración de la carpeta de investigación y buscan aportar elementos científicos que permitan esclarecer los hechos.
DETIENEN A JARED ALEJANDRO ‘N’ COMO SOSPECHOSO DEL FEMINICIDIO DE KIMBERLY JOSELIN
En el marco de las indagatorias, la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo el 28 de febrero a Jared Alejandro “N”, identificado por las autoridades como probable participante en los hechos relacionados con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la estudiante.
La orden de aprehensión fue obtenida por el agente del Ministerio Público especializado y posteriormente cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
El imputado fue localizado en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
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INDICIOS LOCALIZADOS DURANTE LAS DILIGENCIAS EN DOMICILIO
De acuerdo con los reportes oficiales, Jared Alejandro “N” también es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presuntamente mantenía cercanía con la víctima.
Durante las diligencias realizadas en un domicilio relacionado con el detenido, las autoridades habrían localizado pertenencias de Kimberly Joselin, lo que fortaleció las líneas de investigación desarrolladas por la fiscalía.
Con la vinculación a proceso dictada por el juez, el caso continuará su curso dentro del proceso penal mientras se desarrollan las investigaciones complementarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.