$!Entre luces, besos y reguetón: Saltillo tuvo una cita con ‘El Mali’

La noche del miércoles 11 de marzo, el Auditorio del Parque Las Maravillas se transformó en algo más que un escenario de conciertos: fue una cita romántica y bellaca entre El Malilla y su público. Desde antes de que iniciara el show, la atmósfera ya anunciaba lo que vendría. A partir de las ocho de la noche comenzaron a llegar los asistentes. Entre el flujo de gente resaltaban los outfits cuidadosamente armados para la ocasión: tops con lentejuelas, sacos, tenis, accesorios brillantes y combinaciones que parecían pensadas para una noche de fiesta. Había parejas, grupos de amigas, familias con hijos y fans que no ocultaban la emoción. El reguetón, al final, terminó reuniendo a públicos muy distintos bajo un mismo ritmo. El cantante —cuyo nombre real es Fernando Hernández, nacido bajo el signo de virgo— visitó Saltillo por segunda ocasión. La primera fue durante la Feria Saltillo 2025, pero esta vez el show llegó con una producción más elaborada como parte de su gira ‘Tu Maliante Bebé’.

La entrada al escenario comenzó incluso antes de pisarlo. En la pantalla gigante del auditorio aparecieron imágenes en vivo desde camerinos: El Malilla, vestido de negro y con un enorme ramo de rosas rojas, fue seguido por una cámara mientras avanzaba hacia el escenario. La transmisión, nítida y cercana, daba la sensación de que el público caminaba junto a él antes de que iniciara el concierto. Una vez frente a la audiencia, el cantante abrió con algunas de las canciones que marcaron sus primeros pasos en la música. Ese primer bloque tenía un tono distinto: más contenido, casi introspectivo. Después de interpretar varios de esos temas tempranos, se detuvo para agradecer. “Esas fueron canciones del Malilla viejito, del Malilla de antaño. Estoy realmente muy agradecido porque gracias a ese Malilla estamos aquí hoy en Saltillo. Muchas gracias por creer en mí y así como ustedes creyeron en mí, también crean en ustedes, crean en sus sueños”, dijo desde el escenario. El gesto fue una especie de homenaje a sus propias versiones pasadas. La respuesta del público fue inmediata: gritos, aplausos y un “¡Mali! ¡Te amo!” No se hizo esperar. A partir de ahí el concierto tomó otro ritmo.

LAS CANCIONES Y APLAUSOS Canciones como “Confesarlo”, “Niña Santa”, “Más Tarde”, “Barbie Ven”, “Bien Bebé”, “G Low Kitty”, “Tiki”, “Azótame”, “Mali Sácatela”, “Gatito”, “Rodillas”, “B de Bellako”, “Rebeca”, “Tímida”, “Victoria”, “Avión Privado”, “Resolvemos” y “Mami Tú” retumbaron con buen bajo en el auditorio. En medio del show pidió que encendieran las luces para poder leer los carteles que algunos fans levantaban entre la multitud. “¿Dónde están los verdaderos fanáticos del Malilla, los que empezaron desde el día cero? ¿Dónde están las niñas santas esta noche?”, lanzó mientras el público respondía con gritos. Los cartelones tenían mensajes directos y divertidos: “Fernando, aquí sí hay ruks”, “Malilla, aquí está tu hijo”. Algunos fans incluso llevaron libretas con su imagen impresa. El cantante no pudo evitar reír.

“¿Libretas? ¿Para qué si ustedes ni estudian?”, bromeó, para después reconocer entre risas que ni siquiera él sabía dónde vendían esos artículos. “Yo no las tengo”. La interacción fue constante. El Malilla firmó playeras, libretas y objetos que los fans acercaban. También tomó celulares para grabar videos y selfies mientras el concierto seguía.

Peluches, flores e incluso prendas íntimas comenzaron a volar hacia el escenario. Hubo también momentos más teatrales. En uno de ellos, el equipo de producción instaló rápidamente una mesa con mantel para simular una cena romántica. Una fan fue invitada al escenario y el concepto del show se volvió literal: una cita con El Malilla frente a miles de espectadores. La química con el público fue evidente durante todo el concierto. En una de las pausas levantó el ánimo del auditorio. “Si te gusta el Malilla, mano arriba. Si te sientes orgulloso de ser de Saltillo, mano arriba, ¡chingado!”.

El cantante también celebró regresar a la ciudad. “Gracias por venir, porque estar en Saltillo es más rico esta noche”, dijo. Durante el espectáculo, un enorme globo con la cabeza caricaturizada del cantante —como un emoji lanzando un beso— permaneció sobre el escenario, acompañado por su DJ, bailarinas, showman y un equipo de iluminación que mantuvo el ambiente encendido. Entre los regalos que recibió esa noche también apareció uno muy local: un sarape saltillense, que aceptó con visible entusiasmo.