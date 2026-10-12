El gigante informático ruso, Yandex, es el nuevo objetivo de los ataques ucranianos

MOSCÚ- El gigante informático ruso Yandex se ha convertido en el nuevo objetivo de los ataques ucranianos, que ya han alcanzado tres centros de datos, el último este domingo, y provocado fallos en los servicios de esta corporación no solo en Rusia sino en varios países postsoviéticos. El ataque más reciente fue perpetrado la víspera contra el centro de datos de la región de Vladímir, ubicado 200 kilómetros al este de Moscú, cuya infraestructura “resultó dañada y su funcionamiento se detuvo completamente”, según reconoció la corporación en un comunicado.

Anteriormente, los drones ucranianos impactaron en los centros de datos de Sásovo (Riazán), el pasado jueves, y Kaluga, el viernes, dañando la infraestructura de estos, en respuesta a una ola de ataques lanzada desde septiembre pasado que han afectado a los sistemas ucranianos Tenet (Odesa) y Novo (Kiev), entre otros. Derrumbe de los servicios en Rusia Esto provocó el fallo de los servicios en varias regiones de Rusia, en particular Yandex Go (taxis); Yandex Pay (pagos); Yandex Yedá (comida a domicilio); Alisa (asistente digital para casas inteligentes), entre otros. Según los sitios Sboi.rf y Downdetector, especializados en análisis de tráfico en internet, los fallos se extendieron a las páginas web de las redes de supermercados Magnit y Lenta; el portal farmacéutico Apteki.ru y la página de ‘Vkusno i Tochka’, la McDonalds rusa.

También se vieron afectados la tienda digital de ropa ‘Lamoda’; los portales de arrendamiento de inmuebles ‘Tsian’ y Dom.ru, e incluso el sitio web del aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo, entre muchos otros.

Además, al menos dos servicios federales, VetIS y Saturn, que responden por el control veterinario y de pesticidas, tuvieron que pasar a un régimen de trabajo de emergencia, según informó el portal The Insider. Efecto dominó en los países postsoviéticos El ataque contra Yandex no solo se percibió en Rusia, ya que los usuarios de estos servicios de varios países postsoviéticos reportaron fallos. En Bielorrusia, principal aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania, se observaron fallos en la aplicación Go, según el portal informativo local ‘Grondenskaya pravda’, algo que también pasó en Kazajistán, según el portal noticioso Ulysmedia.kz, que informó de problemas semejantes en Uzbekistán, Turquía, Armenia y Serbia.

Según el medio digital armenio News.am, en Armenia dejó de funcionar Yandex Go, lo cual afectó a los servicios de información sobre los horarios del transporte público en Ereván, gestionados por la plataforma informática rusa. En Kirguistán dejó de responder el servicio Yandex Yedá, así como el servicio de taxi; mientras que en Taskent, la capital de Uzbekistán, fallaron los servicios de mensajería, entrega a domicilio y taxi. Albores de Yandex Yandex, uno de los líderes mundiales de la rama informática con un buscador propio en internet y una gran cantidad de servicios en red, dio sus primeros pasos en 1993 de la mano de Arkadi Volozh e Iliá Segalóvich, cuando comenzaron a desarrollar su propio motor de búsqueda. Al cabo de cuatro años, en septiembre de 1997, este fue presentado oficialmente y se desarrolló hasta 2000 en el marco de la compañía CompTek International, tras lo cual fue registrado como una empresa independiente.

En mayo de 2011 Yandex salió a la bolsa, alcanzando los mayores beneficios en el sector informático desde el ‘boom’ provocado en 2004 por Google. Desde entonces la corporación ha destacado por la creación de un ecosistema de productos y servicios que incluye más de medio centenar de ofertas, así como de redes neuronales integradas a estos servicios, y para 2013 se convirtió en el cuarto buscador más popular a nivel mundial con más de 6,300 millones de búsquedas mensuales. Un importante jugador en un mal momento Tras el comienzo de la guerra en Ucrania el fundador de Yandex, Volozh, así como varios accionistas extranjeros, abandonaron la compañía. En febrero de 2024 la compañía se partió en dos, la empresa rusa Yandex y la holandesa Yandex N.V., tras lo cual la parte rusa fue vendida por 5,200 millones de dólares, un precio significativamente menor a su valor real, a un fondo de inversiones cercano al Kremlin, quedando prácticamente en manos de Estado ruso. El Gobierno ruso, que declaró a Yandex «recurso estratégico» y restringió la participación extranjera en la corporación, incrementó sus esfuerzos por controlar las informaciones publicadas en sus servicios tras las protestas opositoras de 2011 y 2012, la anexión de la península ucraniana de Crimea y el comienzo del conflicto en el Donbás en 2014, hasta el punto de tomar de facto la empresa bajo control estatal. Las acciones de Yandex cayeron un 5.79 % en las primeras horas del lunes en la Bolsa de Moscú.