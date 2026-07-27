El gobierno brasileño niega visas a funcionarios estadounidenses por las próximas elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El gobierno brasileño niega visas a funcionarios estadounidenses por las próximas elecciones
    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con la administración Trump. AP

El gobierno estadounidense alega que la nación sudamericana tiene prácticas de competencia desleal y no logra detener las prácticas de trabajo forzoso

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció el sábado que denegó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que pretendían viajar al país sudamericano la próxima semana, en la última disputa política entre ambos países.

La medida se hizo pública después de que The Washington Post informara que el gobierno brasileño había declarado que los funcionarios, Riley M. Barnes, subsecretario, y Samuel Samson, asistente adjunto, querían sembrar dudas sobre las próximas elecciones de octubre en Brasil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-intensifica-sus-amenazas-contra-ucrania-tras-el-ataque-en-el-mar-caspio-CA22446172

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que Barnes y Samson solicitaron visas el 20 de julio y que les fueron denegadas el viernes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con la administración Trump.

El senador Bolsonaro y su hermano, Eduardo, visitaron a funcionarios estadounidenses en Washington, incluido el presidente de Estados Unidos, Trump, a finales de mayo.

Poco después, la administración Trump clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil —Primer Comando Capital y Comando Rojo— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone.

La administración Trump también impuso un aumento arancelario de hasta el 37,5% a miles de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes.

El gobierno estadounidense alega que la nación sudamericana tiene prácticas de competencia desleal y no logra detener las prácticas de trabajo forzoso; ambas acusaciones son rechazadas por la administración de Lula, que las considera un intento de influir en las elecciones a favor del senador Bolsonaro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Barnes y Samson planeaban viajar a Brasilia del 27 al 30 de julio para reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y otras personas para hablar sobre la “integridad electoral”, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

El departamento, en respuesta a una consulta de Associated Press, la calificó de visita de rutina y afirmó que “cualquier insinuación de una ‘estratagema’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro lleva años alimentando la preocupación por el sistema de votación electrónica del país, sin aportar ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.

Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión en su domicilio por intento de golpe de Estado . Desde hace tiempo insiste en que las máquinas, utilizadas durante un cuarto de siglo, son propensas al fraude.

Su hijo, el senador Bolsonaro, ha repetido recientemente algunas de estas afirmaciones, aunque evitó hacerlas el sábado cuando su Partido Liberal lo confirmó como candidato presidencial en São Paulo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Visa

Localizaciones


Brasil

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Dale y dale

Dale y dale
NosotrAs: Por universidades públicas libres de violencia de género

NosotrAs: Por universidades públicas libres de violencia de género
La Fiscalía de Guerrero inició una investigación tras la muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, ocurrida al interior de su domicilio.

Muere alcalde de Huamuxtitlán tras presunto disparo accidental; Fiscalía de Guerrero investiga

Carlos Salinas de Gortari recibió en Los Pinos al líder panista Luis H. Álvarez y al candidato a la gubernatura de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el 3 de agosto de 1989.

Calderón y ‘El Chapo’ coincidieron sobre Ernesto Ruffo; lo señalaron de nexos con los Arellano Félix
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 . VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos el 27, 28 y 29 de julio
La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina continúa hasta el 31 de julio de 2026.

¿Vas por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Los 3 consejos clave que debes conocer antes de recogerla
Aldo Rendón quedó en riesgo de eliminación tras ser elegido por Arantza Ruiz durante la dinámica del teléfono rojo, una decisión que marcó el inicio de una temporada con nuevas reglas, tres habitaciones y un premio de 4 millones de pesos.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién es el primer nominado?
Yan Diomande estaría a una firma de llegar al conjunto merengue, que también busca incorporar a Rodri Hernández.

Real Madrid sacude el mercado: habría cerrado a Diomande y acelera por Rodri