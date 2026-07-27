El gobierno brasileño niega visas a funcionarios estadounidenses por las próximas elecciones

La medida se hizo pública después de que The Washington Post informara que el gobierno brasileño había declarado que los funcionarios, Riley M. Barnes, subsecretario, y Samuel Samson, asistente adjunto, querían sembrar dudas sobre las próximas elecciones de octubre en Brasil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció el sábado que denegó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que pretendían viajar al país sudamericano la próxima semana, en la última disputa política entre ambos países.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que Barnes y Samson solicitaron visas el 20 de julio y que les fueron denegadas el viernes.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con la administración Trump.

El senador Bolsonaro y su hermano, Eduardo, visitaron a funcionarios estadounidenses en Washington, incluido el presidente de Estados Unidos, Trump, a finales de mayo.

Poco después, la administración Trump clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil —Primer Comando Capital y Comando Rojo— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone.

La administración Trump también impuso un aumento arancelario de hasta el 37,5% a miles de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes.

El gobierno estadounidense alega que la nación sudamericana tiene prácticas de competencia desleal y no logra detener las prácticas de trabajo forzoso; ambas acusaciones son rechazadas por la administración de Lula, que las considera un intento de influir en las elecciones a favor del senador Bolsonaro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Barnes y Samson planeaban viajar a Brasilia del 27 al 30 de julio para reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y otras personas para hablar sobre la “integridad electoral”, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

El departamento, en respuesta a una consulta de Associated Press, la calificó de visita de rutina y afirmó que “cualquier insinuación de una ‘estratagema’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro lleva años alimentando la preocupación por el sistema de votación electrónica del país, sin aportar ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.

Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión en su domicilio por intento de golpe de Estado . Desde hace tiempo insiste en que las máquinas, utilizadas durante un cuarto de siglo, son propensas al fraude.

Su hijo, el senador Bolsonaro, ha repetido recientemente algunas de estas afirmaciones, aunque evitó hacerlas el sábado cuando su Partido Liberal lo confirmó como candidato presidencial en São Paulo.