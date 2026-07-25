Brasil: Flávio Bolsonaro asegura su postulación a la presidencia pese a obstáculos

El menor de los Bolsonaro aún busca compañero de fórmula y no cuenta con el respaldo de partidos de centro como sí lo tuvo su padre. Pocos pesos pesados de la política brasileña asistieron, en otra señal de sus problemas para formar una alianza contra Lula.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro , fue confirmado el sábado como candidato presidencial del Partido Liberal de su padre en su intento por derrotar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, mientras su campaña enfrenta numerosos obstáculos.

La popular madrastra del senador, Michelle Bolsonaro, una líder para muchos votantes evangélicos, fue una de las ausencias notables entre unas 500 personas que lo vitorearon en la Arena Mercado Livre Pacaembu, en Sao Paulo. Recientemente, ambos intercambiaron reproches en público.

Aun así, Flávio Bolsonaro logró llevar al presidente de Argentina, Javier Milei, y espera recibir el respaldo de varios integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el daño más notable para su campaña se percibirá más en quienes no lo acompañen.

Hasta ahora no ha logrado reclutar a una compañera de fórmula de alto perfil, tras intentar atraer a la exministra de Agricultura Tereza Cristina. No se prevé que el Partido Popular de Cristina, que tiene un bastión en el Congreso y fue clave para la presidencia de Jair Bolsonaro, presente un candidato presidencial, pero ha sorprendido que se haya distanciado del senador Bolsonaro.

“Eso no es necesariamente malo para nosotros”, dijo el legislador Zé Trovao a periodistas antes de que comenzara la convención. “Podemos tener una campaña más ideológica y cuando llegue el momento serán ellos los que vengan a nosotros, teniendo que aceptar nuestra agenda si quieren deshacerse de Lula y del Partido de los Trabajadores”.

Flávio Bolsonaro “enfrenta un problema cada semana, a veces dos”, afirmó el consultor político Thomas Traumann, radicado en Río de Janeiro. “Esta convención podría ser el momento en que diga lo que piensa, lo que pretende hacer como presidente. Hasta ahora, ha estado a la defensiva, diciendo que la campaña empieza en agosto”.

El Partido de los Trabajadores de Lula confirmará la candidatura a la reelección del mandatario, de 80 años, en una convención el 2 de agosto, también en Sao Paulo, uno de los principales campos de batalla de la votación de octubre.

¿QUÉ ENFRENTA FLÁVIO BOLSONARO?

Muchos de los problemas que ha enfrentado el senador Bolsonaro son autoinfligidos. El apoyo a su candidatura empezó a debilitarse en mayo después de que admitió haber solicitado millones de dólares al banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. La revelación conmocionó a muchos de sus aliados.

Días después, Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos con la expectativa de recibir un impulso de Trump, pero ahora muchos votantes, líderes empresariales y políticos lo culpan de que el gobierno de Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas de hasta el 37.5% a partir del viernes.

Y aunque gran parte de Brasil estaba pegada al televisor viendo el Mundial, el senador Bolsonaro recibió otro golpe para su campaña. Su madrastra, muy popular entre la base clave de votantes evangélicos de Bolsonaro, grabó un video para decir que el senador le había faltado al respeto en una conversación telefónica.

Luego, la semana pasada, el senador Bolsonaro también recibió críticas tras repetir afirmaciones desacreditadas sobre la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil, haciendo eco de las que llevaron al máximo tribunal del país a declarar inelegible a su padre.

El expresidente Jair Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado. Ahora está bajo arresto domiciliario y pasa todos sus días con su esposa.

Mientras se preparaba la convención, el senador y su madrastra hicieron las paces en videos separados. El senador Bolsonaro dio el primer paso en una transmisión en vivo, en la que se disculpó y añadió que otros lo están “persiguiendo de manera desproporcionada”, como ocurrió con su padre.