El jefe del ejército paquistaní intenta mediar en las conversaciones de paz con Irán en una llamada con Trump

Fuentes diplomáticas indicaron que Estados Unidos e Irán podrían reunirse en Islamabad esta misma semana para negociar el fin de la guerra, que comenzó hace casi un mes.

La cúpula militar de Pakistán ha estado intentando mediar en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que la Casa Blanca confirmara que el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump el domingo para hablar sobre el conflicto.

Se hizo hincapié en que Islamabad aún no había sido confirmada oficialmente como sede de las conversaciones de paz, a las que ninguna de las partes ha dado su consentimiento formal hasta el momento. Se barajaron Qatar, Turquía y Egipto como otras posibles sedes, pero según fuentes, Teherán prefería Islamabad.

Fuentes paquistaníes indicaron que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, estaba siendo propuesto como posible jefe negociador por parte de Estados Unidos si las conversaciones seguían adelante, en lugar del enviado de Trump para Oriente Medio, Witkoff, o del yerno de Trump, Jared Kushner, quien dirigió las negociaciones nucleares con Irán antes de la guerra. Vance es ampliamente considerado un escéptico de la decisión estadounidense de bombardear Irán y se ha mantenido en gran medida en silencio sobre el conflicto.

Tras la llamada telefónica entre Trump y Munir, el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, habló el lunes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Según un comunicado oficial, ambos coincidieron en la urgente necesidad de reducir la tensión, fomentar el diálogo y recurrir a la diplomacia.

Según fuentes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, era el más indicado para liderar las conversaciones por parte de Irán. Sin embargo, Ghalibaf ha desestimado hasta el momento los informes sobre conversaciones entre ambas partes, calificándolos de “noticias falsas”.

Una fuente diplomática iraní confirmó que se esperaban conversaciones esta semana, pero afirmó que por parte de Irán no había “ninguna confianza” en Washington y que no aceptarían a Witkoff y Kushner como negociadores en ninguna conversación.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán aún estaban en curso cuando Estados Unidos inició su campaña de bombardeos. Desde entonces, el régimen iraní ha interpretado esas negociaciones como un intento de la administración Trump de engañar a Irán haciéndole creer que buscaba una solución diplomática, mientras que en realidad planeaba atacar.

«Con el equipo negociador anterior, no hay ninguna posibilidad», declaró una fuente diplomática. «La parte iraní considera la solicitud de negociaciones como otra maniobra engañosa del régimen estadounidense-israelí para encontrar una resquicio legal que les permita intensificar nuevamente los ataques».

Según la fuente, la parte iraní consideraba a Vance un interlocutor más aceptable. «Si las negociaciones van a tener algún resultado, JD Vance debería unirse», afirmó. «Con Witkoff y Kushner, no se logrará nada. Ya lo hemos visto antes».

El lunes, Trump dio la señal más clara hasta el momento de que estaría dispuesto a detener los ataques estadounidenses, tras afirmar que se estaban llevando a cabo “conversaciones intensas” entre funcionarios iraníes y Witkoff y Kushner. “Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría que casi todos”, dijo Trump a los periodistas.

El presidente estadounidense ha dado un plazo de cinco días al ultimátum que lanzó el fin de semana, amenazando con “destruir” las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán si no reabren el estrecho de Ormuz, la crucial ruta marítima que actualmente bloquea el ejército iraní. El anuncio de Trump sobre las conversaciones impulsó los mercados, ya que provocó una fuerte caída de los precios del petróleo por debajo de los 100 dólares (75 libras esterlinas) por barril, su nivel más bajo en días.

Hasta el momento, los iraníes han negado que se estén llevando a cabo conversaciones directas con la administración Trump, pero han afirmado que “ciertos estados amigos” han estado transmitiendo mensajes de Estados Unidos con respecto a las negociaciones.

Fuentes diplomáticas han indicado que Pakistán, Omán, Turquía y Egipto se encuentran entre los países que se han comunicado con funcionarios estadounidenses e iraníes en un intento por poner fin a las hostilidades.

El poderoso jefe del ejército paquistaní mantiene una estrecha relación con Trump, a quien ha visitado dos veces en Washington, y el presidente estadounidense lo ha descrito como su “mariscal de campo favorito”. Si bien Pakistán e Irán tienen relaciones complejas, Pakistán alberga la segunda mayor población de musulmanes chiítas después de Irán.

Pakistán también mantiene una estrecha relación con los países del Golfo, que han sufrido las peores consecuencias de los ataques de represalia de Irán, y ha firmado recientemente un pacto de defensa con Arabia Saudí.

Pakistán es uno de los países del sur de Asia que ya sufre las graves consecuencias económicas de la guerra. La mayor parte del petróleo y el gas del país llega a través del estrecho de Ormuz, y se enfrenta a una costosa escasez y a un aumento en los precios del combustible.

Fuentes oficiales paquistaníes indicaron que los iraníes les habían comunicado que Islamabad era su lugar preferido para las conversaciones. «Aún no se ha concretado nada y las reuniones continúan. Pero estaríamos encantados de recibir a los estadounidenses e iraníes para dialogar», afirmaron.

Un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán afirma: «Si las partes lo desean, Islamabad siempre está dispuesta a acoger conversaciones. Ha abogado constantemente por el diálogo y la diplomacia para promover la paz y la estabilidad en la región».

La Casa Blanca declinó hacer comentarios directos sobre los informes de conversaciones de paz que se celebrarían en Islamabad. «Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas y Estados Unidos no negociará a través de los medios de comunicación», declaró un portavoz.