El presidente del Parlamento de Irán es visto por Trump como un posible socio

En el panteón de los líderes iraníes, diezmados sin piedad por asesinatos selectivos, Ghalibaf destaca como un superviviente, pero si el presidente estadounidense espera haber encontrado por fin a la Delcy Rodríguez de Irán —una líder pragmática del propio régimen dispuesta a negociar con Estados Unidos—, quizás deba reconsiderarlo.

Al igual que en 1967, cuando un participante totalmente inesperado ganó el Grand National debido a una caída masiva de otros caballos en uno de los últimos obstáculos, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y supuesto interlocutor de Donald Trump , parece haber tomado la delantera a medida que el grupo a su alrededor se reducía rápidamente.

Ghalibaf carece de la sofisticación de Ali Larijani, el anterior secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien en ocasiones tuvo discrepancias con el anterior líder supremo, pero contaba con una amplia red de contactos internacionales. La imagen de Ghalibaf es, en cambio, la de un hombre fuerte, posiblemente la característica que más atrae a Trump.

Pero el intento de nombrar a Ghalibaf desde Washington revela o bien una incomprensión del complejo sistema político de la República Islámica, o bien la determinación de subvertirlo: históricamente, el poder en Irán reside en el líder supremo, y Mojtaba Khamenei ha sido elegido para ese cargo por la Asamblea de Expertos.

Si bien es cierto que Khamenei no ha sido visto desde su elección y se cree que está gravemente herido, Irán insiste en que él es quien toma las decisiones en pleno funcionamiento.

Incluso si Khamenei falleciera, Ghalibaf tiene pocas pretensiones como clérigo y no podría ser un candidato creíble para sucederlo sin diluir el papel religioso del líder supremo. Lo mismo ocurre con el presidente Masoud Pezeshkian, elegido hace dos años y al que le quedan dos años de mandato.

Existe una vacante para el puesto de secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero Ghalibaf no puede convertirse a corto plazo en el líder de facto de Irán, si eso es lo que quiere Trump.

Ghalibaf nació en 1961 en Mashhad, Jorasán, y sus raíces están firmemente arraigadas en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Durante la guerra Irán-Irak, comandó la 5.ª División Nasr del CGRI, una unidad que participó en algunas de las batallas más sangrientas. Se convirtió en protegido de Ali Khamenei, quien se convirtió en líder supremo en 1989, y fue nombrado jefe de la rama aeroespacial del CGRI desde 1997 y posteriormente jefe de la policía desde 2000.

Ghalibaf frenó su carrera política como alcalde de Teherán entre 2005 y 2017, periodo durante el cual comenzaron a surgir las primeras de muchas acusaciones de corrupción. Sus partidarios afirman que el desarrollo de Teherán, incluida la expansión del metro, se debió a su visión de futuro. Incluso fue objeto de un perfil elogioso en el New York Times, que lo describió como un «modernizador autoritario» cuando habló en el foro económico de Davos sobre la apertura de Irán a la inversión extranjera.

Pero también era un conservador social que en 2013 ordenó que todas las secretarias, mecanógrafas o jefas de oficina en los ayuntamientos fueran sustituidas por hombres.

La represión de la disidencia ha sido una de las características distintivas de su carrera. Durante las protestas estudiantiles de 1999, Ghalibaf fue uno de los 24 comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica que firmaron una carta dirigida al presidente reformista Mohammad Khatami advirtiendo que, si se permitía que continuaran las manifestaciones, tomarían cartas en el asunto.

En una grabación de audio difundida posteriormente en redes sociales, reconoció que él y el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Qasem Soleimani —asesinado por orden de Trump en 2020—, utilizaron porras montadas en motocicletas en las calles para reprimir las protestas estudiantiles. «Estuve entre los que repartían palizas en la calle y estoy orgulloso de ello. No me importaba ser un comandante de alto rango», alardeó Ghalibaf.

De igual modo, no mostró ningún escrúpulo al reprimir violentamente las protestas de Mujeres, Vida y Libertad en Teherán en 2022, afirmando que la policía debería haber aplicado antes las leyes sobre el hiyab. Cuando estallaron las protestas por la crisis económica de Irán a principios de este año, Ghalibaf lo consideró un «cuasi golpe de Estado» y un «terrorismo» al estilo del Estado Islámico.

Ghalibaf se presentó por primera vez a la presidencia en 2005, con una campaña que, según él, se inspiró en los métodos de Tony Blair, incluyendo encuestas a grupos focales. Se presentó como un populista defensor de la globalización, la privatización y un gobierno más pequeño, dispuesto, al menos dentro de ciertos límites, a dar continuidad a la agenda reformista del presidente saliente Khatami. Quedó cuarto en la primera vuelta con 4 millones de votos.

Posteriormente, Hassan Rouhani afirmó que en 2005 Ghalibaf había llegado a un acuerdo para liberar a varios importantes traficantes de drogas y combustible a cambio de su apoyo. Ghalibaf se presentó de nuevo a la presidencia en 2013, pero quedó muy por detrás de Rouhani.

A lo largo de su carrera, Ghalibaf ha estado acosado por acusaciones de corrupción que nunca han llegado a los tribunales. Cuando se postuló por última vez a la presidencia en 2024, su campaña se vio empañada por rumores de que su esposa, su hija y su yerno habían realizado un lujoso viaje de compras a Estambul en 2022. Aparecieron fotografías de ellos cargados de equipaje, en un momento en que los iraníes comunes sufrían las sanciones y la alta inflación.

Se dice que la familia compró dos apartamentos en Estambul por un valor de 1,6 millones de dólares. Ghalibaf afirmó ser víctima de una campaña de desprestigio político y aseguró que siempre se había opuesto a ese viaje de compras.

Como presidente del Parlamento, se ha ceñido en gran medida a la postura mayoritaria, apoyando el acuerdo nuclear de 2015, pero luego, cuando Trump se retiró, argumentando que el futuro de Irán residía en alianzas con Rusia y China.

Sus críticos afirman que los partidarios de Ghalibaf respaldaron el ataque a la embajada saudí en Teherán en 2016, que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Desde la perspectiva de Trump, poco importa si considera que, al negociar con Ghalibaf, está negociando con los verdaderos cabecillas del poder en Irán. Ghalibaf tiene contactos con el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ahmad Vahidi, y con el comandante del cuartel general central de Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi Aliabadi.

Poco después de que se supiera que Washington lo consideraba una fuente fiable, Ghalibaf publicó un tuit que decía: “Nuestro pueblo exige el castigo total y humillante de los agresores. Todos los funcionarios apoyan firmemente a su Líder y a su pueblo hasta que se alcance este objetivo. No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos. Las noticias falsas pretenden manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”.

El nombramiento de Trump puede al menos enviar el mensaje a Israel de que no se debe matar a Ghalibaf, pero también aumenta la presión sobre él para que demuestre que no traicionará a su país.