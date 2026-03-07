El mayor portaviones de EU, el Gerald Ford, cruza el canal de Suez y se acerca a Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 7 marzo 2026
    El mayor portaviones de EU, el Gerald Ford, cruza el canal de Suez y se acerca a Irán
    Ll portaviones estadounidense el USS Gerald Ford cruzando este jueves, el canal de Suez rumbo al mar Rojo. EFE/@USNINews

Mide 337 metros de largo y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves

WASHINGTON- El mayor portaaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, ha transitado por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que EE.UU. e Israel iniciaron hace casi una semana contra la república islámica.

El Pentágono publicó este viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el mar Rojo.

TE PUEDE INTERESAR: USS Gerald R. Ford arriba a Israel, el mayor portaaviones del mundo, se suma al despliegue de EU ante las tensiones con Irán

Las fotografías fueron difundidas por el Instituto Naval de Estados Unidos, un portal de noticias militares independiente.

El buque es el segundo activo naval de peso que Washington tiene desplegado en la región junto con el portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo, apoyando también los ataques sobre Irán.

El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del mundo; mide 337 metros de largo, desplaza unas 100,000 toneladas gracias a sus dos reactores nucleares y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves.

El desplazamiento se hizo publico después de que el presidente, Donald Trump, indicara hoy en su cuenta oficial de Truth Social que no existirá acuerdo con Irán a menos que haya una “rendición incondicional” por parte de Teherán.

Desde los ataques iniciales realizados el pasado sábado por EE.UU. e Israel, y en los que murió el líder supremo iraní Alí Jameneí, Teherán ha respondido con bombardeos contra Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Buque
Guerras
militares

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
Carlos Vela volvió a la órbita del equipo angelino junto a un grupo de inversionistas que adquirió una participación en el club de la MLS

Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño