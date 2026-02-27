USS Gerald R. Ford arriba a Israel, el mayor portaaviones del mundo, se suma al despliegue de EU ante las tensiones con Irán

/ 27 febrero 2026
    El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, zarpa de la Base Naval de Souda, cerca de Chania, en la isla de Creta, Grecia. AP/Giannis Angelakis

Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense

JERUSALÉN- El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llega este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

También han informado del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

Procedente del Caribe

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su singladura el pasado junio, cuando fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, para iniciar a mediados de noviembre la campaña de presión sobre el entonces Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El 3 de enero, aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque a Caracas en el que fueron capturados el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A principios de este febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó su regreso a Oriente Medio.

La embajada de EU en Israel autoriza salida de personal no esencial

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

$!El USS Gerald R. Ford arribó este viernes a la costa norte de Israel.
El USS Gerald R. Ford arribó este viernes a la costa norte de Israel. AP/Giannis Angelakis

Coincidiendo con la llegada del segundo de esos portaaviones, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”.

Según ha informado la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales, “se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

La legación precisa que «debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso», la embajada podría, además, ·restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

