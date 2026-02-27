USS Gerald R. Ford arriba a Israel, el mayor portaaviones del mundo, se suma al despliegue de EU ante las tensiones con Irán

JERUSALÉN- El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llega este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

TE PUEDE INTERESAR: Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán

También han informado del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

Procedente del Caribe

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su singladura el pasado junio, cuando fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, para iniciar a mediados de noviembre la campaña de presión sobre el entonces Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El 3 de enero, aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque a Caracas en el que fueron capturados el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A principios de este febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó su regreso a Oriente Medio.

La embajada de EU en Israel autoriza salida de personal no esencial

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.