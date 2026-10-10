El Niño provoca un impacto climático de intensidad récord, según la agencia meteorológica de Japón

Este patrón climático de origen natural calienta las temperaturas de la superficie en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios a nivel mundial en los vientos, la presión y las precipitaciones.

El fenómeno de El Niño está alterando el clima en toda América del Sur y Asia y se ha intensificado hasta alcanzar cambios históricos en el entorno, según el pronosticador nacional de Japón, lo que amenaza con causar perturbaciones económicas globales que podrían perdurar mucho después de que este patrón climático se disipe.

Las temperaturas de la superficie del mar en una franja del océano Pacífico tropical monitoreada por la Agencia Meteorológica de Japón estaban 4 grados Celsius por encima de lo normal en septiembre, el nivel más alto en registros que se remontan a 1949, informó el pronosticador japonés.

El Niño ha sido el evento climático que ha provocado el monzón más débil en la India en más de una década; ha agravado los incendios forestales en Indonesia y ha amenazado la producción de azúcar y café en Brasil.

Las perspectivas de la agencia japonesa se dan un día después de que la Organización Meteorológica Mundial indicara en su último pronóstico estacional que se prevé que El Niño sea el más intenso jamás registrado.

La oficina japonesa prevé una probabilidad del 100% de que El Niño persista durante el invierno del hemisferio norte, lo que coincide con las previsiones del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.