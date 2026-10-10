El Niño provoca un impacto climático de intensidad récord, según la agencia meteorológica de Japón

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    El Niño provoca un impacto climático de intensidad récord, según la agencia meteorológica de Japón
    La oficina japonesa de meteorología prevé una probabilidad del 100% de que El Niño persista durante el invierno del hemisferio norte. AP

Este fenómeno climático que ha afectado a todos los continentes del mundo, persistirá en el siguiente invierno con una probabilidad del 100%

El fenómeno de El Niño está alterando el clima en toda América del Sur y Asia y se ha intensificado hasta alcanzar cambios históricos en el entorno, según el pronosticador nacional de Japón, lo que amenaza con causar perturbaciones económicas globales que podrían perdurar mucho después de que este patrón climático se disipe.

Este patrón climático de origen natural calienta las temperaturas de la superficie en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios a nivel mundial en los vientos, la presión y las precipitaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dejara-super-nino-secuelas-mas-alla-de-lluvias-en-mexico-JG24008247

Las temperaturas de la superficie del mar en una franja del océano Pacífico tropical monitoreada por la Agencia Meteorológica de Japón estaban 4 grados Celsius por encima de lo normal en septiembre, el nivel más alto en registros que se remontan a 1949, informó el pronosticador japonés.

El Niño ha sido el evento climático que ha provocado el monzón más débil en la India en más de una década; ha agravado los incendios forestales en Indonesia y ha amenazado la producción de azúcar y café en Brasil.

Las perspectivas de la agencia japonesa se dan un día después de que la Organización Meteorológica Mundial indicara en su último pronóstico estacional que se prevé que El Niño sea el más intenso jamás registrado.

La oficina japonesa prevé una probabilidad del 100% de que El Niño persista durante el invierno del hemisferio norte, lo que coincide con las previsiones del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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