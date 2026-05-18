El nivel de aprobación de Trump cae al 37% mientras crece el rechazo a la guerra en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El nivel de aprobación de Trump cae al 37% mientras crece el rechazo a la guerra en Irán
    El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el 15 de mayo de 2026, mientras regresa de un viaje a Beijing, China, registró la agencia internacional de noticias AP. AP

La mayoría de las y los encuestados rechazaron la gestión del presidente de Estados Unidos en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general

Una mayoría del 59% de estadounidenses desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, al frente del país, frente al 37% que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas, según una encuesta publicada este lunes.

El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64% de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cada-vez-que-hablamos-no-me-lo-dice-a-mi-sheinbaum-tras-acusaciones-de-trump-sobre-narcogobierno-en-mexico-KD20767386

Esta opinión es compartida por una mayoría del 93% de demócratas y 73% de los votantes independientes, algo que podría costarle apoyo al Partido Republicano a solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde está en juego el control de ambas Cámaras del Congreso.

Solo un 30%, incluyendo un 70% de los republicanos, cree que Trump hizo lo correcto al iniciar el conflicto con el país persa.

De acuerdo con el diario estadounidense, el actual índice de aprobación del presidente - visto por analistas como un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido gobernante en las urnas - es el más bajo registrado por esta encuesta durante el segundo mandato del republicano.

La consulta fue realizada a 1,507 votantes registrados en todo EU, entre el 11 y el 15 de mayo pasados, en medio del estancamiento en el diálogo de paz entre Washington y Teherán, y el aumento de los precios de la gasolina por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

La mayoría de los encuestados reprueba la gestión del presidente en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general, con un 69% y un 64% de rechazo, respectivamente.

Un 56% desaprueba el manejo de la inmigración por parte del republicano, que ha redoblado sus políticas antimigratorias bajo promesas de campañas masivas de deportación y el aumento de las redadas, sobre todo en ciudades de mayoría demócrata.

Una mayoría del 62% no está de acuerdo con el accionar de Trump en la guerra en Gaza, frente a un 31% que sí lo respalda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/10-tiroteos-presuntamente-aleatorios-ponen-en-alerta-a-austin-texas-DA20754557

A principios de mayo, una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos, mostró que el rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas.

Entonces, el 61% de los encuestados afirmó que las acciones militares lanzadas por EU e Israel contra la república islámica fueron un error, y menos del 20% dijo creer en el éxito de las operaciones, como proclama Trump.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aprobación
Encuestas
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


The New York Times

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía
NosotrAs: RarAs

NosotrAs: RarAs
Operativo en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, permitió asegurar sustancias químicas, presunto Fentanilo, municiones y equipo táctico.

Desmantelan presunto narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa; aseguran fentanilo y precursores químicos
El rey Felipe VI confirmó su visita a México para asistir al Mundial de Futbol 2026, donde acompañará a la selección española en Guadalajara.

El rey Felipe VI de España vendrá a México para el Mundial; nunca se rompieron relaciones, aclara Sheinbaum
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Miles de adultos mayores buscan acceder al llamado “pago triple” relacionado con la tarjeta INAPAM en 2026.

Pago triple INAPAM 2026: cómo registrarte y quiénes lo recibirán
Apuesta. La colección ‘Benito Antonio’ incluye prendas inspiradas en el estilo relajado y urbano del cantante puertorriqueño.

¿Cuándo llegará a México? Bad Bunny y Zara arrasan con el lanzamiento de ‘Benito Antonio’
Ciudad Universitaria celebró el pase de los auriazules tras superar al Pachuca en semifinales.

Pumas vs Cruz Azul: así quedó la Final del Clausura 2026 de la Liga MX