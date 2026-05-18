El nivel de aprobación de Trump cae al 37% mientras crece el rechazo a la guerra en Irán

El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64% de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica.

Una mayoría del 59% de estadounidenses desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, al frente del país, frente al 37% que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas, según una encuesta publicada este lunes.

Esta opinión es compartida por una mayoría del 93% de demócratas y 73% de los votantes independientes, algo que podría costarle apoyo al Partido Republicano a solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde está en juego el control de ambas Cámaras del Congreso.

Solo un 30%, incluyendo un 70% de los republicanos, cree que Trump hizo lo correcto al iniciar el conflicto con el país persa.

De acuerdo con el diario estadounidense, el actual índice de aprobación del presidente - visto por analistas como un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido gobernante en las urnas - es el más bajo registrado por esta encuesta durante el segundo mandato del republicano.

La consulta fue realizada a 1,507 votantes registrados en todo EU, entre el 11 y el 15 de mayo pasados, en medio del estancamiento en el diálogo de paz entre Washington y Teherán, y el aumento de los precios de la gasolina por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

La mayoría de los encuestados reprueba la gestión del presidente en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general, con un 69% y un 64% de rechazo, respectivamente.

Un 56% desaprueba el manejo de la inmigración por parte del republicano, que ha redoblado sus políticas antimigratorias bajo promesas de campañas masivas de deportación y el aumento de las redadas, sobre todo en ciudades de mayoría demócrata.

Una mayoría del 62% no está de acuerdo con el accionar de Trump en la guerra en Gaza, frente a un 31% que sí lo respalda.