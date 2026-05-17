10 tiroteos, presuntamente, aleatorios ponen en alerta a Austin, Texas

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    10 tiroteos, presuntamente, aleatorios ponen en alerta a Austin, Texas
    Autoridades informan sobre 10 tiroteos supuestamente aleatorios en Austin Vanguardia

El alcalde Kirk Watson y la jefa de Policía Lisa David transmitieron una actualización de los hechos a través de Facebook

El 17 de mayo, las autoridades en Austin, Texas, levantaron una alerta de seguridad tras varios tiroteos a lo largo del fin de semana. Según medios de información, se repitieron 10 veces y, hasta el momento, solo hay dos detenidos.

Previamente, las autoridades le pidieron a los ciudadanos de Austin permanecer en sus hogares, mientras elementos de la policía averiguaban la causa de los tiroteos. Con la detención de las dos personas, presuntamente, vinculadas, la alerta fue pausada.

EL alcalde Kirk Watson detalló que dos de las 10 agresiones armadas sucedieron en la estación de bomberos, principalmente al sur de Austin, Texas.

Se registró que los incidentes ocurrieron entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo, 17 de mayo. La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, informó que por el momento solo hay 4 personas heridas. No se han registrado fallecimientos.

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Lisa David agregó que, con la información preliminar, los numerosos tiroteos no parecen tener una razón, sino que fueron acciones aleatorias por la ciudad. Se estima que los involucrados son jóvenes adultos de 18 y 19 años, con ascendencia hispana.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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