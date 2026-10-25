El Papa insiste que ‘las guerras empobrecen y dañan al mundo’

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    El Papa insiste que ‘las guerras empobrecen y dañan al mundo’
    Después de sobrevivir un cáncer que se ubicaba en sus pulmones, el Papa León XIV no ha dejado de insistir en el cese de todos los conflictos bélicos que azotan al mundo actualmente. AP

También abordó la grave situación humanitaria por la que pasa la población de la ciudad Taiz en Yemen

El papa León XIV llamó este domingo a intensificar las oraciones por la paz y pidió decisiones orientadas al diálogo, al advertir que las guerras, además de provocar muertes y destrucción, empobrecen y perjudican al mundo.

”Continuemos juntos rezando por la paz”, afirmó el pontífice durante el rezo del Angelus, al recordar el encuentro interreligioso previsto para el 27 de octubre en Asís, Italia, que reunirá a responsables de iglesias y líderes religiosos con motivo del 40 aniversario de la reunión convocada por san Juan Pablo II en 1986.

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”Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz”, agregó León XIV.

El papa también expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Yemen, especialmente en la ciudad de Taiz, donde la población padece la falta de alimentos, de agua y de atención médica.

”Dirijo un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región la posibilidad de vivir en paz”, manifestó.

Durante su reflexión sobre el Evangelio del día, el pontífice sostuvo que el amor a Dios no puede entenderse como una obligación impuesta, sino como una aspiración humana que alcanza su plenitud en la comunión con El.

”No podemos amar verdaderamente a Dios sin que ese amor desborde hacia el amor a nuestros hermanos y hermanas. Y no podemos amar de verdad al prójimo si no lo hacemos como hijos de un mismo Padre”, afirmó el Papa León XIV.

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