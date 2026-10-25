México, un país de fosas clandestinas

La Plataforma Ciudadana de Fosas es un esfuerzo de organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica , Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México , que –según el propio comunicado– busca documentar y visibilizar los hallazgos de fosas clandestinas a partir de la información pública, así como contribuir al análisis de las desapariciones ante la falta de registros oficiales sobre este tipo de hallazgos.

Durante la semana, el colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas informó que había encontrado restos humanos en un predio de la comunidad de Puerto de Perico, municipio de Matamoros, y en la misma semana la Plataforma Ciudadana de Fosas presentó la actualización de su base de datos y la cantidad de fosas clandestinas encontradas durante 2025.

Un problema fuerte es precisamente la falta de registros. Mucho de ello se da porque a las autoridades les da roña que se diga que en sus territorios existen fosas clandestinas o zonas de exterminio. Quizá se deba a que estos hallazgos los hacen, primeramente, las familias buscadoras y, segundo, porque son reflejo de las criminales omisiones. Por eso, como para disimular un poco, los gobiernos, en lugar de llamarlo fosas clandestinas, prefieren decirle “sitios de inhumación clandestina”.

La cuestión es que, de acuerdo con la actualización de fosas halladas en México, se contabilizaron 651 nuevas en 16 entidades. Sonora concentró 204; Chihuahua, 85; Baja California Sur y Jalisco, 71 cada uno.

Un punto que resalta la comunicación de las organizaciones es que estas cifras son de acuerdo con lo entregado por las fiscalías estatales. En contraste, los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) consignaron 32 fosas en sólo seis entidades: Tamaulipas (15); Jalisco (6); Guerrero (5); Coahuila (3); Michoacán (2) e Hidalgo (1).

Por su parte, el monitoreo de notas periodísticas identificó 433 fosas durante el mismo año. Las siete entidades con más registros concentraron 265 de las 433 documentadas por la prensa durante 2025, lo que representa el 61.2 por ciento del total, acumuladas en los estados de Sonora (68), Chihuahua (60) y Baja California Sur (44), seguidas de Jalisco (25) y Sinaloa (25), Baja California (23) y Guanajuato (20).

“Las discrepancias entre las cifras oficiales y los registros de prensa evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición, y evaluar la respuesta del Estado”, refirieron en el comunicado.

Además, la Plataforma contabilizó un total de 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez entidades. Michoacán encabeza la lista con 99 restos, San Luis Potosí con 37, Sonora con 30 y Guerrero con 28, que en conjunto representaron el 73.5 por ciento del total reportado. En el 85.8 por ciento de los restos (194) no se registró información sobre el sexo, lo que evidencia importantes vacíos en la documentación, resaltan las organizaciones.