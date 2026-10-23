Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo aumentan un 22.1% en tercer trimestre

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    Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo aumentan un 22.1% en tercer trimestre
    Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, calificó el trimestre de ‘excepcional (...) Este desempeño nos da gran confianza de cara al 2027’ CUARTOSCURO.
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El alza fue impulsada por una mayor utilidad de operación y un menor costo financiero neto

CDMX.- Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, aumentaron un 22.1% interanual en el tercer trimestre de 2026, hasta los 4 mil 109 millones de pesos (220 millones de dólares).

Mientras que los ingresos totales alcanzaron 106 mil 061 millones de pesos (5,668 millones de dólares) en el periodo, un 1.3% menos que los reportados entre julio y septiembre de 2025, informó este jueves la empresa en su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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Además, las ventas netas crecieron 3.6% excluyendo el efecto del tipo de cambio, “impulsadas por el crecimiento orgánico debido a una mezcla de precios favorable y volúmenes positivos, junto con la contribución de adquisiciones recientes”, indicó la empresa.

“Continuamos generando crecimiento rentable, impulsado por una profunda conexión con nuestros consumidores, avances significativos en la transformación de Norteamérica y un excelente desempeño en México”, expresó en el comunicado Alejandro Rodríguez Bas, director general de grupo Bimbo.

La firma precisó que su flujo operativo ajustado (Uafida) aumentó 5.5% hasta los 16 mil 644 millones de pesos (unos 890 millones de dólares), “reflejando principalmente el sólido desempeño de las ventas y los beneficios de las iniciativas continuas de productividad y disciplina de costos”.

Explicó que en Norteamérica, las ventas crecieron un 1%, marcando el tercer trimestre consecutivo de crecimiento para la región.

“El resultado refleja una ejecución comercial disciplinada, ya que la mezcla de precios favorable y las ganancias de participación de mercado en categorías clave más que compensaron los menores volúmenes”, apuntó.

En México, las ventas aumentaron un 5.2%, atribuible al crecimiento en categorías y canales, una mezcla favorable, volúmenes positivos, una sólida ejecución en el mercado, altos niveles de servicio e innovación.

“Las categorías de botanas saladas, pan dulce, pastelitos y bollería, así como los canales de conveniencia y mayoreo, tuvieron un desempeño sobresaliente”, señaló la nota.

En la región Europa, África y Asia (EAA), las ventas crecieron un 2.1%, principalmente por un desempeño positivo en moneda local en prácticamente todas las organizaciones. Así como por un volumen y mezcla de precios favorables, destacando Bimbo QSR, India, Bimbo Adria en los Balcanes y el Reino Unido, junto con la contribución de la adquisición de Bonel en Túnez.

“Esto fue parcialmente compensado por un entorno desafiante en Rumania y en el negocio de marca en China”, apuntó la empresa.

En Latinoamérica, las ventas crecieron un 15.2%, impulsadas por tendencias positivas de volumen y un sólido desempeño en la mayoría de los países, así como por la contribución de la adquisición de Wickbold. Destacó el crecimiento en Centroamérica, Argentina, Perú, Colombia y Chile.

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