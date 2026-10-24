$!Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto

El pan de muerto es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos que, a su vez, es la festividad que mejor describe la esencia de un México que honra a sus antepasados. Pero, en un país lleno de simbolismos, ¿cuál es el origen del pan de muerto más allá de ser meramente un producto del mestizaje? De acuerdo con un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el origen de este alimento tiene, al menos, dos versiones históricas. La primera se remonta a la época prehispánica del país, cuando ya se preparaba un pan de amaranto con maíz seco y tostado, llamado ‘mariposa’ o ‘papalotlaxcalli’, que se presentaba como ofrenda a los dioses; la segunda versión nace de la fusión cultural entre los rituales prehispánicos de Mesoamérica y las técnicas de panadería europeas introducidas durante la conquista.

LA EVOLUCIÓN DEL PAN DE MUERTO Tras la invasión española, los extranjeros se dedicaron a prohibir los rituales con amaranto y los sustituyeron con panadería de trigo de estilo europeo, evolucionando con los siglos hasta fusionar ingredientes locales como el azahar o la naranja. Hoy en día, la receta original se ha transformado totalmente, incluyendo ingredientes que salen de lo tradicional, como la crema de avellana y galletas con altos índices de azúcar, entre otros alimentos ultraprocesados. “El altar de muertos es algo de lo que nos deberíamos enorgullecer, la gente lo hará con pistachos con chocolate Dubai, porque lo hace sentir diferente. Creo que son nuevas formas y se vale, está bien, pero acá queremos dejar una huella cultural”, comentó Ivonne Orozco, chef de Las Delicias de mi General, para VMás.

2. La Mare Mestiza: El restaurante es dirigido por la chef Mayra Arenas, quien este año decidió honrar la tradición con un pan de muerto que incluye ingredientes propios de la festividad: cempasúchil, calabaza y cenizas. Así otorga la dicha a sus comensales de probar un Día de Muertos en un solo bocado. Sobre incorporar la flor de cempasúchil como ingrediente principal, la chef comentó: “Quise llevarla a nuestro pan de muerto porque creo que las tradiciones no solamente se conservan repitiéndolas, sino también encontrando nuevas maneras de contar su historia”. En México existe una forma muy propia de recordar, desde poner flores, encender velas y cocinar. Esto reúne a miles de familias alrededor de la mesa para vivir la nostalgia de evocar. “Incluso cuando alguien ya no está físicamente, seguimos haciéndole un lugar en nuestra mesa”, expresó Mayra Arenas. * Costo: Tiene un precio de 129 pesos. * Dirección: Blvd. Parque Centro, Sin Nombre de Col. 16.

3. El Estanquillo: Esta deliciosa tradición ha evolucionado con el tiempo. El pan de muerto es la prueba de que este símbolo puede transformarse con sabores nuevos, y aun así, no deja de ser una representación cultural. La dinámica propia de la cafetería ‘El Estanquillo’ se basa en una mezcla que abraza un aromático café y el popular tiramisú. Este pan de muerto es bañado con café, lo que deriva en una explosión de sabor en un balance perfecto entre lo dulce del pan y el sabor fuerte del grano. * Costo: Su precio es de 100 pesos. * Dirección de la sucursal en el centro histórico: Calle Ramos Arizpe 871, Zona Centro.

4. Viva la Mexa: Este lugar es una tienda de helados y antojitos, entre los cuales se fusionó uno de los postres más representativos del sur de México: las ‘Marquesitas’, con su sabor creado entre crema de avellana, un barquillo crujiente, queso de bola y fresas frescas. * Costo: El precio es de 210 pesos. * Dirección: Plaza Santa Isabel ubicada en el Blvd. Nazario Ortiz Garza 2598-Local 128, Alpes.

5. Paneamore: Este lugar destaca por la elaboración de pan en distintos sabores y un tamaño inigualable. Para esta ocasión, el pan de muerto no se queda atrás. Paneamore ofrece un pan de muerto cubierto de ceniza negra y un relleno de camote morado, lo que simboliza el color del duelo o el luto.